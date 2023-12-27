Немає жодного вцілілого вікна, — Херсонська ОВА про наслідки атаки на залізничний вокзал (відео)

В адміністрації кажуть, що попри руйнування вокзал працює, а чекати на потяг пасажири можуть в укритті.

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У залізничному вокзалі Херсона немає жодного вцілілого вікна, частково зруйновано стіни та покрівлю. Зараз там проводяться першочергові ремонтні роботи. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, внаслідок обстрілу вокзалу загинув 29-річний поліцейський з Кіровоградщини, а його 34-річний та 38-річний колеги отримали травми. Також поранення отримав 30-річний місцевий житель. Він у стані середньої важкості перебуває у медзакладі. У тяжкому стані в лікарні перебуває ще один місцевий житель — 53-річний чоловік.

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"Біль і злість": в ОВА показали пошкоджений вокзал у Херсоні після обстрілу ЗС РФ (відео)

"Залізничний вокзал зазнав серйозних руйнувань, немає жодного вцілілого вікна, частково зруйновано стіну, покрівлю, пошкоджено вагони потягу, 3 приватні будинки, територію бази, мотель, магазин", — розповів голова ОВА.

Він додав, що вокзал працює, і чекати на свій потяг пасажири можуть в укритті, а про відновлювальні роботи можна буде говорити після завершення обстрілів.

Також Олександр Прокудін проінформував, що всі пасажири змогли поїхати вчора, 26 грудня, до Києва — їх автобусом доправили до Миколаєва, де вони сіли в потяг і були в українській столиці згідно з графіком..

Також у Херсоні тривають аварійно-відновлювальні роботи й на обʼєктах критичної інфраструктури, куди були влучання. У місті вже є газопостачання, енергетики продовжують подавати світло в оселі херсонців.

"Ситуація з енергетичною інфораструктурою дуже серйозна. Російські терористи пошкодили низку об'єктів інфорастуктури. В деяких районах світло з'явилося. Газопостачання є, централізоване теплопостачання відсутнє в 25 будинках в Херсоні, сам газ запускають по черзі, думаю що до кінця тижня всі будуть з газом", — сказав очільник ОВА.

Він зауважив, що 26 грудня Росія атакувала Херсон 161 раз. Загалом поранення отримали 20 жителів.

Нагадаємо, що 24 грудня ЗС РФ обстріляли житловий район у Херсоні, після вибуху почалася пожежа. Унаслідок цієї атаки загинули троє людей, ще семеро дістали поранення, включно з 15-річним підлітком.

Раніше повідомлялося, що під час евакуації цивільних із Херсонського вокзалу ЗС РФ атакували будівлю вокзалу та рухомий склад. Унаслідок ворожого обстрілу загинув лейтенант поліції з Кіровоградської області Ігор Місюня.