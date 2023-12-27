"Не допомогло": у МЗС нагадали прем'єру Саксонії про методи Меркель та минуле Путіна

Німецький політик запропонував змиритись з окупацією земель, які захопила Росія. В Україні відповіли, що в такому разі ЗС РФ стануть "ближчими" до самої Саксонії.

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Прем’єр німецької Саксонії Міхаель Кречмер заявив, що Україна має розглянути втрату захоплених ЗС РФ територій для перемир’я. 27 грудня на це відреагував речник Міністерства закордонних справ (МЗС) Олег Ніколенко.

"Якщо Україна змириться із тимчасовою втратою територій, російські війська стануть ближчими до Німеччини й Саксонії зокрема. До речі, (Володимиру, — ред.) Путіну добре відомий цей регіон за часи його служби під Дрезденом", — зазначив він.

Чиновник запевнив, що поступки територіями призведуть лише до ще більшої агресії з боку РФ. Тоді апетити лідера країни-агресорки вийдуть за межі України. Ніколенко переконаний, що єдиний шлях до миру в Європі — це поразка Кремля.

"Закликаємо німецького політика подивитися правді в очі: спочатку пані канцлер Ангела Меркель, а згодом і канцлер Олаф Шольц докладали величезних політичних зусиль, аби переконати Путіна зупинити війну. Це не допомогло", — додав речник МЗС.

З його слів, будь-які інші поступки також не допоможуть. Дипломат підкреслив, що мета Москви — знищити Україну та дестабілізувати всю Європу.

"Єдиним "розворотом" у політиці Німеччини щодо Росії може стати іще більша підтримка України. І ми дуже вдячні, що німецький федеральний уряд поділяє цей підхід", — зауважив Ніколенко.

Пост Олега Ніколенка від 27 грудня Фото: Скриншот

Нагадаємо, представник уряду Саксонії Міхаель Кречмер заявив, що українські землі не стали російськими, але "настав час для фінального рішення". Він виступив за "розворот" у політиці Німеччини щодо РФ.

Раніше у ЗМІ передавали, що німецькі політики "втомились" від війни в Україні та все частіше замислюються про мирні переговори.