Знижують кількість штурмів: ЗС РФ застосовують нову тактику на півдні після втрати Су-34, — Гуменюк

За словами спікера Сил оборони півдня, окупанти стали дуже виважено підходити до використання тактичної авіації, зважаючи на те, що були уражені на цьому напрямку літаки.

Related video

Після втрати трьох Су-34 у Херсонській області 22 грудня російські військові вирішили переглянути свій підхід до застосування авіації. На південному напрямку вже спостерігаються деякі зміни в тактиці проведення повітряних ударів РФ. Про це повідомляє керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону.

"Є зміна в кількості, щільності цих ударів. Дійсно, окупанти стали дуже виважено підходити до використання тактичної авіації з урахуванням того, що були вражені на цьому напрямку літаки. І вони намагаються вишукувати інші рубежі пуску так, щоб не наражати на небезпеку свої літаки", — розповіла вона.

Гуменюк також повідомила про додаткову зміну в тактичному підході російських військ.

"Коли один випускає КАБи, інший намагається його прикривати. Якщо раніше це були групові нальоти і пуски КАБів за кількома напрямками, то сьогодні ми спостерігаємо саме таку тактику", — додала речниця.

Також вона додала, що протягом останніх 24 годин російські військові провели сім авіаційних ударів на півдні, використовуючи керовані авіабомби.

"Ворог намагався бити по прибережній інфраструктурі правого берега, намагаючись зупинити постачання в Сили оборони, які на лівому березі вдало відбивають штурми ворога. Їх за минулу добу було 10", — додала Гуменюк.

Згідно з її заявою, загалом відзначається зниження не тільки кількості штурмів, а й кількості обстрілів. У Херсоні окупанти здійснили три обстріли, у Станіславі — два, а в Тягинці (Бериславський район) — один. Унаслідок цих інцидентів двоє людей дістали поранення.

"Бойова робота тривала і цієї ночі, але порівняно з попередніми це було набагато спокійніше", — констатувала Гуменюк, додавши, що під час нічної атаки дронів два російські БПЛА було збито на півдні Дніпропетровської області.

Нагадаємо, операція зі знищення ворога на підступах до нашої держави була спланована командувачем Повітряних сил Миколою Олещуком, який раніше і повідомив про знищення Су-34.

Сам Олещук повідомив, що успішна робота українських бійців стала миттєвою відповіддю на послання ворога, яке вони залишили на одному зі збитих уночі "Shahed".

Як Фокус повідомляв раніше, не всім пілотам вдалося вижити. У російському провоєнному каналі "Военный Осведомитель" поінформували, що частина пілотів поповнила втрати ЗС РФ.