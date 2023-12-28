"У нас достатньо роботи": у Нацполіції не хочуть, щоб їх залучали до роздавання повісток

За словами глави Національної поліції Івана Виговського, у правоохоронців дуже багато свого функціоналу й тому кожен має займатися своєю роботою.

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Керівник Національної поліції Іван Виговський висловив невдоволення ідеєю надання поліцейським повноважень із видачі повісток військовозобов'язаним без участі військових. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Українські новини".

"У нас дуже багато свого функціоналу, і ми вважаємо, що кожен має займатися своєю роботою. Ми й так підхоплюємо різні моменти. Чому? Тому що поліція — найбільший правоохоронний орган, тому ми й підставляємо плече іншим правоохоронним структурам, і якщо ми цього не робитимемо, то деякі важливі напрямки роботи просто впадуть", — сказав він.

За словами Виговського, поліцейські документують сотні кримінальних правопорушень серед представників ТЦК і СП, де вони отримують неправомірну вигоду, і так люди не йдуть служити.

"Виходить, що ми будемо з одного боку документувати, а з іншого ще й повістки роздавати? Тому, я вважаю, що в нас достатньо роботи. Ми і так максимально допомагаємо по мобілізації, встановлюємо місця знаходження ухильників", — додав він.

Нагадаємо, у соцмережах повідомляють, що в Києві встановили тимчасові блокпости і роздають городянам повістки. У державних органах спростовують інформацію про такі заходи мобілізації в столиці.

Також речник Сухопутних військ Володимир Фітьо відповів, чи можуть мобілізовані українці обирати підрозділ, у якому хочуть служити.