"У нас достаточно работы": в Нацполиции не хотят, чтобы их привлекали к раздаче повесток

По словам главы Национальной полиции Ивана Выговского, у правоохранителей очень много своего функционала, и поэтому каждый должен заниматься своей работой.

Related video

Руководитель Национальной полиции Иван Выговский выразил недовольство идеей предоставления полицейским полномочий по выдаче повесток военнообязанным без участия военных. Об этом он сообщил в интервью изданию "Украинские новости".

"У нас очень много своего функционала, и мы считаем, что каждый должен заниматься своей работой. Мы и так подхватываем различные моменты. Почему? Потому что полиция самый большой правоохранительный орган, поэтому мы и подставляем плечо другим правоохранительным структурам, и если мы этого не будем делать, то некоторые важные направления работы просто упадут", — сказал он.

По словам Выговского, полицейские документируют сотни уголовных правонарушений среди представителей ТЦК и СП, где они получают неправомерную выгоду, и таким образом люди не идут служить.

"Получается, что мы будем с одной стороны документировать, а с другой еще и повестки раздавать? Поэтому, я считаю, что у нас достаточно работы. Мы и так максимально помогаем по мобилизации, устанавливаем места нахождения уклонистов", — добавил он.

Напомним, в соцсетях сообщают, что в Киеве установили временные блокпосты и раздают горожанам повестки. В государственных органах опровергают информацию о таких мерах мобилизации в столице.

Также спикер Сухопутных войск Владимир Фитьо ответил, могут ли мобилизованные украинцы выбирать подразделение, в котором хотят служить.