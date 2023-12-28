На окупованій частині Запоріжжя РФ не може укомплектувати свої фейкові служби, — ЦНС

За даними підпілля, аби заповнити дефіцит ворог змушений завозити на ТОТ "гастролерів з РФ" на ротаційній основі, або ж знижувати вимоги до влаштування на роботу.

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Росіянам досі не вдається укомплектувати свої фейкові органи влади на окупованих територіях України. Зокрема у Запорізької області комплектація штату рятувальників сягає близько 50% від необхідного. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву 28 грудня.

За інформацією підпілля, поки росіяни розповідають про покращення, які несуть на захоплені землі й "підтримку" з боку місцевого населення, реальність же полягає в тому, що більшість людей або залишили регіон, або ж відмовляються від співпраці з ворогом.

Тому, як зазначають у ЦНС, країна-агресор досі не може завершити комплектацію своїх "фейкових структур" типу поліції, рятувальників та лікарень. Внаслідок чого окупанти змушені завозити на ТОТ "гастролерів з РФ" на ротаційній основі.

Наразі чисельність особового складу ДСНС на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя складає 940 осіб, при 1780 необхідних. Аби заповнити дефіцит, ворог знижує вимоги до влаштування на роботу, що "позначається на якості".

Нагадаємо, 28 грудня в Центрі національного спротиву повідомили, що російські загарбники продовжують вивозити українських дітей з тимчасово окупованих територій на "оздоровлення". Лише за осінь було зафіксовано тисячі таких випадків.