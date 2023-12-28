ЗСУ втратили позиції на південний захід від Мар'їнки близько 10 днів тому, — DeepState (відео)

Аналітики також показали запис атаки FPV-дрона 46-ї ОМБР. Безпілотник залетів у розташування ЗС РФ у посадці на південному заході від Мар'їнки.

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ЗСУ втратили позиції в районі на південний захід від Мар'їнки близько 10 днів тому. Про це повідомляють українські аналітики з DeepState.

"Ворог тисне на тій ділянці. Сьогодні була чергова спроба просунутися вулицею Каштанова. Результати бою ще не відомі", — йдеться в публікації.

У пості також показано атаку FPV-дрона бійців 46-ї ОМБР, який залетів у розташування російських військ у посадці на південному заході від Мар'їнки. На опублікованих кадрах видно, як БПЛА залітає в бліндаж, через деякий час відбувається вибух, а потім з окопу виповзає військовий, що палає. Він відчайдушно намагається загасити полум'я.

Становище в Мар'їнці

Мар'їнка, карта боїв DeepState

За оцінками "Інституту вивчення війни", ЗС РФ продовжують посилювати контроль над Мар'їнкою і нещодавно домоглися просування на південний захід від Донецька. На геолокованих кадрах видно, що окупаційне угруповання військ просунулося на схід від Новомихайлівки.

Опубліковано відео, на яких російські "військкори" вільно гуляли територією міста 27 грудня. На думку аналітиків, це свідчить про те, що ЗС РФ контролюють більшу частину, якщо не все місто. Нещодавно в російських джерелах з'явилися дані про те, що ЗС РФ просунулися на південний захід від Перемоги, але підтверджень цьому ISW не виявили.

Нагадаємо, що танк ЗСУ залетів на позиції росіян у "звільненій" Мар'їнці та розстріляв військових РФ.

Також повідомлялося, що внаслідок війни в Україні експортери зброї отримали рекордний обсяг замовлень.