Розстріл українських військовополонених: у ЗСУ назвали бригаду вбитих захисників

За даними пресслужби Десантно-штурмових військ України, невстановлені особи з-поміж військовослужбовців РФ "умисно вбили людей, захищених в умовах збройного конфлікту".

Related video

У грудні після бойових зіткнень із Силами оборони в районі Роботиного Запорізької області російські військовослужбовці розстріляли трьох українських військовослужбовців із 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Про це йдеться в офіційному Telegram-каналі ДШВ України.

Повідомляють, що невстановлені особи з-поміж військовослужбовців РФ або інших військових формувань держави-агресора, порушуючи закони та звичаї війни, "навмисне вбили людей, захищених в умовах збройного конфлікту", які опинилися в полоні після поранень і контузій різних ступенів тяжкості.

"Кримінальне правопорушення внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, матеріали справи буде передано Міжнародному кримінальному суду, — наголошується в публікації. — Рано чи пізно військові злочинці з РФ відповідатимуть за свої звірства перед міжнародним кримінальним трибуналом".

Розстріл полонених українців

Після розголосу цього випадку Запорізька обласна прокуратура ініціювала кримінальне провадження. Представники слідства розглядають версію про те, що військові з окупаційного угруповання спочатку захопили в полон трьох українських захисників, а через годину розстріляли їх.

Нагадаємо, що на початку грудня стало відомо про ще один подібний випадок. Тоді українці здавалися в полон під Авдіївкою. На опублікованих кадрах російські військові розстрілюють двох українських солдатів після здачі в полон на околиці Авдіївки. Українські захисники виходили з піднятими вгору руками.

Нагадаємо, що слідство встановило, що до розстрілу українських бійців причетні "псковські десантники", які також мають стосунок до звірств у Київській області.