"Поспішали загинути у 2023 році": російська піхота намагалася прорвати позиції ЗСУ (відео)

Журналіст Юрій Бутусов розповів, що окупантів обстрілювали завдяки американському 40-мм гранатомету МК-19 в районі Авдіївки.

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Російська піхота намагалася прорвати позиції Збройних сил України та була знищена. Про результати роботи повідомила пресслужба 53-ї ОМБр ім. князя Володимира Мономаху у Facebook.

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У повідомленні підрозділу йдеться про те, що загарбники вирішили зіпсувати бійцям новорічні свята. На відео можна побачити, як окупанти намагалися підкрастися до позицій бригади, але зрештою їхнє пересування було зафіксовано. Згодом українські захисники завдали потужних ударів.

"Зустрічають на шляху подарунки і вітання від "добрих чарівників", – йдеться у дописі.

Журналіст Юрій Бутусов у Telegram розповів, що окупантів атакували завдяки американському 40-мм гранатомету МК-19. Ліквідація ворога відбулася в районі Авдіївки.

53 бригада у війні з Росією

Бійці 53-ї механізованої бригади ім. князя Володимира Мономаха 12 липня зуміли зупинити прорив російських загарбників та ліквідували 9 одиниць БМП. Українські захисники застосували САУ та ПТРК проти військ РФ, які намагалися прорватися через позиції Збройних сил України. Противник вирішив здійснити спробу прориву позицій, але вийшло все як завжди – пішло "по плану". Усі підрозділи бригади миттєво зреагували та відповіли на наміри російських загарбників.

Наприкінці травня бригада ім. князя Володимира Мономаха знищила склад боєприпасів військ РФ. Підрозділ Збройних сил України залишив російських окупантів без значної кількості боєприпасів та снарядів, які окупанти використовували проти українців. Бригада завдала вогневого удару по місцю скупчення боєприпасів ворога. Згодом боєкомплект почав детонувати.

53 бригада ЗСУ: історія формування

Формування 53-ої окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха у ЗСУ розпочалося у 2014 році на Рівненщині. Вторгнення російських військ на територію Донеччини, Луганщини та в Крим вимагало відповідної реакції. Згодом підрозділ брав учать у боях за Авдіївку та на Світлодарській дузі. У 2022 році бригада захищала українські території від російських загарбників — Бахмут, Авдіївку, Вугледар та інші міста. Під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації активно воює на фронті, захоплюючи та знищуючи ворожу техніку. Бригада має ім'я Володимира Мономаха — Великого князя Київського, правителя Русі у XII столітті.

Нагадаємо, 28 грудня "Мадяр" показав знищення російських FPV-дронів для мінування. Такі безпілотники, як заявив командир роти ударних БпАК, здатні нести та скидати в Дніпро аналогії якірно-річних мін, які є вкрай небезпечними для човнів, які їх не помічають.