"Спешили погибнуть в 2023 году": российская пехота пыталась прорвать позиции ВСУ (видео)

Журналист Юрий Бутусов рассказал, что оккупантов обстреливали благодаря американскому 40-мм гранатомету МК-19 в районе Авдеевки.

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Российская пехота пыталась прорвать позиции Вооруженных сил Украины и была уничтожена. О результатах работы сообщила пресс-служба 53-й ОМБр им. князя Владимира Мономаха в Facebook.

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В сообщении подразделения говорится о том, что захватчики решили испортить бойцам новогодние праздники. На видео можно увидеть, как оккупанты пытались подкрасться к позициям бригады, но в конце концов их передвижение было зафиксировано. Впоследствии украинские защитники нанесли мощные удары.

"Встречают на пути подарки и поздравления от "добрых волшебников", — говорится в заметке.

Журналист Юрий Бутусов в Telegram рассказал, что оккупантов атаковали благодаря американскому 40-мм гранатомету МК-19. Ликвидация врага состоялась в районе Авдеевки.

53 бригада в войне с Россией

Бойцы 53-й механизированной бригады им. князя Владимира Мономаха 12 июля сумели остановить прорыв российских захватчиков и ликвидировали 9 единиц БМП. Украинские защитники применили САУ и ПТРК против войск РФ, которые пытались прорваться через позиции Вооруженных сил Украины. Противник решил осуществить попытку прорыва позиций, но получилось все, как всегда — пошло "по плану". Все подразделения бригады мгновенно среагировали и ответили на намерения российских захватчиков.

В конце мая бригада им. князя Владимира Мономаха уничтожила склад боеприпасов войск РФ. Подразделение Вооруженных сил Украины оставило российских оккупантов без значительного количества боеприпасов и снарядов, которые оккупанты использовали против украинцев. Бригада нанесла огневой удар по месту скопления боеприпасов врага. Впоследствии боекомплект начал детонировать.

53 бригада ВСУ: история формирования

Формирование 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха в ВСУ началось в 2014 году. Вторжение российских войск на территорию Донецкой, Луганской областей и в Крым требовало соответствующей реакции. Впоследствии подразделение участвовало в боях за Авдеевку и на Светлодарской дуге. В 2022 году бригада защищала украинские территории от российских захватчиков — Бахмут, Авдеевку, Угледар и другие города. Во время полномасштабного вторжения Российской Федерации активно воюет на фронте, захватывая и уничтожая вражескую технику. Бригада носит имя Владимира Мономаха — Великого князя Киевского, правителя Руси в XII веке.

Напомним, 28 декабря "Мадьяр" показал уничтожение российских FPV-дронов для минирования. Такие беспилотники, как заявил командир роты ударных БпАК, способны нести и сбрасывать в Днепр аналогии якорно-летних мин, которые являются крайне опасными для лодок.