Після дронів — ракети: усі подробиці ударів ЗС РФ по Одесі (фото)

Окупанти поцілили в житлові будинки. За даними Одеської ОВА, зафіксовано влучання у триповерхову будівлю — з-під завалів дістали тіло чоловіка. Ще двоє людей загинули в інших районах Одеси.

Related video

Збройні сили Російської Федерації вночі 29 грудня атакували Одеський регіон за допомогою безпілотних літальних апаратів типу Shahed, а вранці завдали ракетного удару по обласному центрі. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

"Після нічної атаки дронами, зранку росіяни нанесли по Одесі ракетний удар", — сказав Олег Кіпер.

Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram

Він зазначив, що окупанти поцілили в житлові будинки мирних жителів. Зокрема, відбулося влучання в триповерховий будинок, рятувальники дістали з-під завалів тіло людини. Крім цього, співробітники ДСНС змогли врятувати 23 людини з житлової 17-поверхівки.

Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram

Крім цього, в місті пошкоджено ліцей, під час атаки дітей в навчальному закладі не було, а працівники перебували в укритті під час тривоги. Обійшлося без поранених, розповів Кіпер.

З його слів, в Одесі продовжують розбирати завали, а в деяких місцях пожежу ще не локалізували.

За інформацією голови МВС Ігоря Клименка, під завалами триповерхового будинку, куди влучила ракета, можуть перебувати люди. Також пошкодження отримали ще щонайменше два будинки.

Кількість постраждалих в Одесі після ракетної атаки

Зі слів голови Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок російської атаки загинуло троє людей. 22 людини отримали поранення, серед них двоє дітей — 6 та 8 років, й вагітна жінка.

"У важкому стані 26-річна дівчина, лікарі роблять усе можливе. Загалом в лікарнях міста лишається 18 постраждалих, інші після отримання допомоги, продовжують лікування вдома. Розбір завалів триває, цифри, на жаль, можуть змінюватися", — сказав він.

Нічна атака БПЛА на Одеську область

Вночі 29 грудня російські військові атакували Одеську область за допомогою безпілотників. В результаті в Одеському району відбулося влучання в законсервовану будівлю одного з об'єктів інфраструктури, тоді як в обласному центрі уламки збитого дрона пошкодили багатоповерхівку. Внаслідок цього виникла пожежа, рятувальники ДСНС її оперативно загасили.

Кіпер наголосив, що українська протиповітряна оборона знищила десять дронів типу Shahed в регіоні. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Масована атака ЗС РФ по Україні 29 грудня: що відомо

Нагадаємо, вночі та вранці 29 грудня російські окупанти випустили по Україні 158 повітряних цілей. Українській протиповітряній обороні вдалося знищити 114 з них, зокрема 27 БПЛА та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Під час ранкової ракетної атаки вибухи пролунали в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Львові та Києві. Внаслідок чого є загиблі та поранені. Зі слів президента України Володимира Зеленського, Російська Федерація атакувала майже всім, що є в її арсеналі, а саме "Кинджалами", С-300, крилатими ракетами, дронами.

Нагадаємо, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурец заявив, що 29 грудня відбулася фактично перша масована комплексна атака ЗС РФ після тривалого накопичення засобів ураження.