"Ще один шанс": західні експерти розповіли, коли Україна зможе витіснити ЗС РФ з півдня

Початок 2024 року може стати складним для українських військових. Їхнім основним фокусом буде стримування атак росіян на сході та відбиття авіаційних ударів по всій території, розповів військовий експерт Ніко Ланґе.

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Українські військові зможуть витіснити Збройні сили Російської Федерації з півдня навесні 2024 року. Про це повідомило видання "Bild на русском".

Журналісти зазначили, що за 22 місяці війни в Україні росіяни змогли захопити понад 17% території країни, проте цього року українські військові зробили спробу наступу, яка нібито "не призвела до значних успіхів". У результаті з того часу ситуація на фронті залишається "тупиковою".

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"Якщо Захід вживе заходів, які необхідно вжити для забезпечення довгострокової та стійкої підтримки українських збройних сил боєприпасами, запасними частинами, ракетами малої дальності тощо, то до середини чи до кінця 2024 року ситуація може знову покращитись для України", — сказав військовий експерт, професор Університету Бундесверу в Мюнхені Карлос Масала.

Він зазначив, що не факт, що Україна утримає лінію фронту у 2024 році, якщо західні партнери не забезпечать Київ необхідним озброєнням.

Натомість військовий експерт, дослідник Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланґе вважає, що початок 2024 року стане важким для бійців ЗСУ. З його слів, для українських військових основним фокусом на початку року буде стримування атак ЗС РФ на сході країни та відбиття ударів авіації по всій території.

"Навесні Україна матиме ще один шанс витіснити Росію з півдня України", — наголосив він.

Ніко Ланґе додав, що у наступному році навряд чи вийде домогтися перемир'я між Україною та Росією, адже російський президент Володимир Путін "продовжуватиме війну принаймні доти, доки не стане відомим результат президентських виборів у США".

Нагадаємо, 27 грудня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що 2024 рік стане важким. Він зазначив, що українці повинні закінчувати ведення бойових дій та звільнити свої території.

8 грудня у ЗМІ розповіли, що українські бійці змушені перейти до оборонної фази війни, аби зупинити просування ворога. Західні дипломати та військові стратеги вважають, що Україна зможе розпочати новий контрнаступ не раніше 2025 року.