Киянину, який відігнав палаючий автомобіль з парковки, вручили нагороду (відео)

Чоловік розповів, що побачив пожежу з вікна своєї кухні й одразу ж кинувся на парковку. Він отримав опіки обличчя, але до лікарів звертатися не став.

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29 грудня після масованого обстрілу Києва з боку ЗС РФ соцмережі облетіло відео, де чоловік відганяє автомобіль, що горить, з паркування у Святошинському районі столиці, щоб уберегти від загоряння інші транспортні засоби. Через кілька днів співробітники Святошинського управління поліції відвідали сміливця на ім'я Василь Андрійович і вручили йому подяку від начальника поліції Києва та іменний годинник. Про це повідомили у відділі комунікації столичної поліції.

"Пишаємося сміливістю наших українців. Людей, які переживають один за одного, перемогти неможливо", — зазначили правоохоронці.

Василь Андрійович отримав іменний годинник Фото: Поліція Києва і подяку він глави столичної поліції Фото: Поліція Києва

Фотограф Сергій Нужненко поспілкувався з героєм, який під час події отримав опіки. За словами Василя Андрійовича, він виглянув у вікно своєї кухні, побачив пожежу і подумав, що вибухнула газова машина.

"А тут приходжу, і від цієї машини моя загорілася. Позаду мене вона трошки почала горіти, машина моя. Я відкрив, акумулятор під'єднав, бо відключаю його, і все. Вскочив у машини, воно темно, то я двері відчинив, щоб видно було. Голову висунув і попер туди, до мийки. Сказали мені, до мийки віджени, там загасять", — розповів киянин.

На запитання про самопочуття безжурний чоловік відповів:

"Нормально. Думаю, як відновлюватися".

Він додав, що відмовився від допомоги лікарів, зазначивши, що у нього обличчя обпечене, а в іншому "все нормально".

"Якщо буде гірше, то піду (до лікарів)", — заявив Василь Андрійович.

Мер Києва Віталій Кличко оголосив 1 січня днем жалоби в Києві. Ракетний обстріл столиці став найбільшим за кількістю жертв за весь час війни. Станом на 31 грудня відомо про 23 загиблих у місті. Цю цифру назвав голова Київської ГВА Сергій Попко.

Унаслідок атаки в Шевченківському районі Києва було пошкоджено житлові будинки, там спалахнула пожежа на території гаражів, бізнес-центру та складських приміщень.

Пошкодження також зафіксовано в Подільському, Святошинському та Дарницькому районах. Пошкоджень зазнала станція метро "Лук'янівська", однак через кілька годин відновила свою повноцінну роботу.

Раніше Фокус писав, що Міноборони РФ виправдало свою атаку по Харкову.