Український експорт зерновим коридором зріс майже вдвічі лише за грудень — до 13 млн тонн

Через новий зерновий коридор, створений Україною в Чорному морі, потенційно можна експортувати 2,5 мільйона тонн агропродукції на місяць.

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Експорт української продукції новим "зерновим" коридором у Чорному морі, який запровадила Україна наприкінці грудня, сягнув 13 мільйонів тонн порівняно з 7 мільйонами наприкінці листопада. Про це повідомив перший віцепремʼєр Олександр Кубраков у соцмережі X.

За інформацією віцепремʼєра, ці обсяги продукції були експортовані через українські порти 400 суднами у 24 різні країни світу. Прийняли під завантаження українські порти 430 суден.

Раніше, 4 грудня торік, Олександр Кубраков заявляв, що з весни 2023 року через українські порти експортували 7 мільйонів тонн продукції на 200 кораблях, з яких 5 мільйонів тонн становив український агроекспорт.

Відновлення "зернового" коридору

Роботу портів Великої Одеси Україні вдалося відновити без участі третіх сторін. Це стало можливим завдяки військовим передумовам, зокрема серпневій атаці по десантному кораблю Чорноморського флоту РФ.

Такі події надали можливість відкрити у серпні реєстрацію для проходження торговельними суднами тимчасових маршрутів, оголошених Україною.

За словами першого заступника міністра аграрної політики і продовольства Тараса Висоцького, новий зерновий коридор, створений Україною в Чорному морі, потенційно може дозволити експортувати 2,5 мільйона тонн агропродукції на місяць.

"Все залежить від того, як коридор буде далі працювати. Ми сподіваємось, що страхових випадків не буде. Якщо будуть якісь втрати через військові ризики, тоді зі страхового фонду власник судна отримає компенсацію", — зазначив заступник.

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Нагадаємо, 26 жовтня Мінінфраструктури спростувало зупинку "зернового коридору".

Також Фокус писав про те, що 20 липня президент РФ Володимир Путін висунув умови для відновлення зернової угоди. Він вимагав скасування санкцій проти російського зерна і добрив, повернення системи міжнародних платежів SWIFT у російські банки, дозволу на торгівлю запчастинами для сільгосптехніки і розблокування сільськогосподарських активів.