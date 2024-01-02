Захистити суверенітет і народ: як світ відреагував на масований обстріл України 2 січня

За словами посла США Бріджит Брінк, для того, щоб зупинити Володимира Путіна, потрібно підтримувати Україну. Глава МЗС Дмитро Кулеба запропонував країнам виконати 5 пунктів, щоб допомогти Києву.

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2 січня Росія здійснила масований ракетний обстріл Києва та області, а також Харкова. Було випущено 99 ракет різного типу, більша частина з яких була перехоплена Силами оборони. Унаслідок ударів по цивільних об'єктах пошкоджено десятки будинків, близько сотні людей дістали поранення, також є загиблі. Світова громадськість не залишила поза увагою терористичний акт Россі, втім, більшість посольств країн в Україні та світових лідерів поки що не висловлювалися про проведену атаку.

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк наголосила на важливості підтримки України для того, щоб зупинити президента РФ Путіна.

"Путін зустрічає 2024 рік, запускаючи ракети по Києву і по всій країні, в той час як мільйони українців ховаються від холоду. Сьогодні вранці в Києві лунали гучні вибухи. Надзвичайно важливо підтримати Україну зараз, щоб зупинити Путіна", — заявила Брінк.

Президент Молдови Майя Санду наголосила на важливості захисту громадян і українського суверенітету.

"З початком 2024 року Росія продовжує жорстокі напади на українські міста, що несуть смерть і руйнування. Молдова рішуче засуджує цю агресію і твердо стоїть на боці України. Неослабна міжнародна підтримка вкрай важлива для українців, щоб захистити свій суверенітет і народ", — ідеться в повідомленні Санду.

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Варто зазначити, що в Організації Об'єднаних Націй не робили заяв щодо обстрілів цивільних об'єктів з боку Росії.

Україна розраховує на рішучі заходи

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у соцмережі X, що Україна очікує від усіх держав засудження російської атаки та вжиття рішучих заходів.

Кулеба запропонував п'ять кроків, які країни можу зробити просто зараз:

Прискорити постачання додаткових систем ППО і боєприпасів в Україну. Надати Україні бойові безпілотники всіх типів. Надати Україні ракети дальнього радіусу дії дальністю понад 300 км. Схвалити використання заморожених російських активів для надання допомоги Україні. Ізолювати російських дипломатів у відповідних столицях і міжнародних організаціях.

"Терористичний режим у Москві має усвідомити, що міжнародне співтовариство не закриватиме очі на вбивство мирних жителів і руйнування цивільної інфраструктури в Україні", — резюмував Кулеба.

Масований обстріл України 2 січня

Вранці 2 січня росіяни здійснили масований обстріл України. ЗС РФ застосували ракети та ударні дрони. Повітряні сили попередили про активізацію майже двох десятків російських літаків Т-95МС. Пізніше стало відомо про пуски ракет "Кинджал". Вибухи пролунали в Києві та області, а також у Харкові. За останніми даними, після обстрілу Києва, 27 осіб із пораненнями різного ступеня тяжкості госпіталізували.

У Харкові зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури. Постраждали 45 осіб, загинула жінка. Як зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ЗС РФ били по житловій забудові.

За даними командування, Росія випустила по Україні 99 ракет різного типу. Більшу частину цілей було перехоплено.