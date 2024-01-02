Ракетний удар по Києву: загинула професорка "Києво-Могилянської Академії" Людмила Шевцова

2 лютого жінці мало виповнитися 85 років. Людмила Шевйова була доктором біологічних наук, професоркою, завідувачкою відділу Інституту гідробіології НАН України та викладачкою університету "Києво-Могилянська Академія".

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2 січня під час ракетного обстрілу Збройних сил Російської Федерації по Києву загинула викладачка університету "Києво-Могилянська Академія" Людмила Шевцова. Про це повідомили в Інституті гідробіології НАН України.

"Сьогодні 2 січня 2024 року під час терористичної ракетної атаки на Київ загинула Шевцова Людмила Василівна — доктор біологічних наук, професор, довгі роки – завідувач відділу Інституту гідробіології НАН України, в останні роки — викладач університету "Києво-Могилянська Академія", — йдеться у повідомленні.

Людмила Шевцова: що про неї відомо

Заступник директора з наукової роботи Інституту гідробіології НАНУ Володимир Юришинець розповів, що Людмила Шевцова навчалася в КНУ імені Тараса Шевченка з 1956 по 1961 роки, після чого почала працювали на посаді лаборанта в Інституті гідробіології. У 1969 році жінка закінчила аспірантуру та захистила кандидатську дисертацію, тоді як 1991 році — докторську.

Шевцова певний час очолювала відділ гідробілогії річкових систем Інституту гідробіології НАНУ та досліджувала фауну дна каналів, зрошувальних систем України, а саме півдня України. Вона була спеціалістом по двостулковим молюскам. Також вона має роботи по Дністру, каналу Дніпро-Донбас, каналу Дунай-Сасик і працювала в Середній Азії, досліджуючи зообентос (сукупність тваринних організмів, які мешкають на дні водойм, — ред.) каналів пустель.

У пресслужбі "Києво-Могилянської академії" повідомили, що з 2014 року Шевцова працювала на кафедрі екології факультету природничих наук НаУКМА. Вона була гарантом магістерської освітньо-наукової програми "Екологія та охорона навколишнього середовища".

2 лютого жінці мало виповнитися 85 років. Деталі про поховання пообіцяли повідомити згодом.

ЗС РФ атакували Київ

Вранці 2 січня російські військові завдали ракетного удару по Києву. За даними КМВА, вночі ворог атакував БПЛА, а вранці хвилями випустив крилаті ракети типу Х-101/Х555/Х-55 та аеробалістичні ракети "Кинджал". Українська ППО збила усі дрони, понад 60 крилатих ракет та десять "Кинджалів".

Нагадаємо, вранці 2 січня окупанти запустили по Україні 99 ракет різного типу. У Києві, області та в Харкові зафіксовано руйнування, є загиблі.