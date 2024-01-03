Австрія викликала посла Росії понад 10 разів за час війни в Україні, — МЗС

Представники австрійського дипломатичного відомства не мають наміру припиняти підтримувати Київ, доки він не здобуде перемогу над Москвою.

Related video

Міністерство внутрішніх справ Австрії продовжує засуджувати війну в Україні, яку розпочав Кремль, і за майже 2 роки 10 разів викликало посла Росії для розмови. Про це заявили представники дипломатичного відомства в коментарі "Укрінформ".

У розмові з журналістами було зазначено, що Відень постійно займає чітку позицію в питанні збройного конфлікту і засуджує незаконну і невиправдану агресію з боку Росії.

Важливо

Вступ до ЄС: Україні може знадобитися щонайменше 6 років, — посол Євросоюзу в Австрії

Відбувається це на всіх політичних рівнях і 29 грудня, коли ЗС РФ атакували мирні міста України за допомогою ракетного озброєння, не стало винятком.

"Це стосується, зокрема, жорстоких атак на цивільну інфраструктуру з численними жертвами", — кажуть дипломати.

Така позиція Відня збережеться й надалі, продовжують у МЗС, доки Україна не здобуде перемогу і не відстоїть свій суверенітет і територіальну цілісність.

"З огляду на це з 22 лютого 2022 року російський посол був викликаний уже понад 10 разів. Ми, звичайно, залишаємо за собою право на подальші виклики (посла — ред.)", — ідеться в повідомленні.

Окремо в Австрії згадали той факт, що вона приєдналася до 12-го пакета міжнародних санкцій проти РФ і готова вжити "подальших заходів у майбутньому, зокрема, щоб якнайкраще запобігти обходженню санкцій і закрити лазівки".

Нагадаємо, 15 грудня повідомлялося, що канцлер Австрії вийшов під час узгодження санкцій проти РФ. За словами європейських дипломатів, Карл Нехаммер, який затримував ухвалення рішення щодо 12-го пакета проти Росії, покинув залу під час його обговорення, щоб поговорити з Урсулою фон дер Ляєн.