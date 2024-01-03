Втратили 2 ЗРК і 16 окупантів: ЗС РФ за добу штурмували 9 разів Сили оборони на лівому березі

Проти Сил оборони окупанти застосовували артилерію і ударні дрони. Попри атаки, українські підрозділи продовжують роботу з розширення плацдарму й надалі утримують зайняті позиції.

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На лівому березі Херсонської області в зоні відповідальності Сил оборони півдня російські окупанти не припиняють спроб вибити українські підрозділи з позицій. Лише за минулу добу ЗС РФ 9 разів ходили на штурм. Про це повідомляють Сили оборони півдня.

"Протягом доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій. Наші підрозділи продовжують роботу з розширення плацдарму й надалі утримують зайняті позиції, завдаючи окупантам значних втрат у живій силі та техніці", — йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що проти українських захисників окупанти застосовували артилерію і ударні дрони. Своєю чергою Сили оборони завдають ударів по вогневих позиціях ворога і місцях їхнього скупчення.

За минулу добу у ворога на лівому березі стало менше на:

16 окупантів;

2 зенітно-ракетні комплекси "Бук-М3";

1 радіолокаційну станцію "Яструб-АМ";

1 розвідувальний БпЛА "Zala" (https://t.me/SJTF_Odes/4904)

5 ударних БпЛА "Ланцет";

1 гармату;

2 міномети;

4 одиниці автомобільної техніки.

Крім цього було знищено ворожий польовий пункт постачання боєприпасів.

Нагадаємо, що рота "Ахіллес" дронами уразила понад 300 російських цілей. Армія РФ зазнала втрат в артилерії, радіоелектронних комплексах, броньованій техніці, засобах ППО, РСЗВ, автомобільній техніці та особовому складі.

2 січня стало в Херсонській області бійці 73-го Морського центру СпО та 140-го батальйону з "хаймарсу" знищили новітній російський комплекс артилерійської розвідки "Ястреб-АВ".