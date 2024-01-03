Бронювання від мобілізації: міністерство доручило енергокомпаніям перевірити працівників

Причиною перевірки став виявлений факт зловживання своїми службовими повноваженнями колишнім радником міністра енергетики, розповіли у відомстві.

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Міністерство енергетики України доручило енергокомпаніям провести перевірку правомірності надання бронювань військовозобов’язаним працівникам. Про це йдеться у повідомленні Міненерго у Facebook.

За інформацією міністерства, причиною перевірки працівників став виявлений факт зловживання своїми службовими повноваженнями колишнім радником міністра енергетики.

Через що розпочато перевірки: подробиці

Як виявило керівництво АТ "Українські розподільні мережі" — компанії, що управляє державними пакетами акцій низки операторів системи розподілу електроенергії, зокрема ПАТ "Черкасиобленерго", аби уникнути служби у ЗСУ, особу, ім'я якої не розголошують, було прийнято на роботу до підприємства у квітні 2023 року на посаду заступника начальника центральної служби приладів обліку та метрології.

Спільно з посадовими особами "Черкасиобленерго" цей працівник ініціював видання наказу про запровадження дистанційної роботи.

ПАТ "Черкасиобленерго" Фото: Черкасиобленерго

У результаті з квітня по грудень працівник не виконував своїх обов'язків, хоча отримував заробітну платню, а також отримав тимчасову відстрочку від мобілізації, яка надається працівникам критично важливих для функціонування держави компаній та підприємств.

Після виявлення цього факту компанією "Українські розподільні мережі" було спрямовано відповідне звернення до прокуратури.

В Міненерго запевнили, що випадок із менеджером ПАТ "Черкасиобленерго" отримає відповідну оцінку правоохоронних органів.

"Цей інцидент не характеризує усіх енергетиків країни, чимало з яких зараз боронять державу в лавах ЗСУ, а інші тримають енергетичний фронт, цілодобово виконуючи свою надскладну роботу", — додали у відомстві.

Для запобігання маніпуляціям, зловживанням та з метою об’єктивної перевірки фактів видачі бронювань міністерством спрямовано відповідне доручення усім енергетичним компаніям країни.

Нагадаємо, напередодні у ЗМІ писали, що в Офісі президента розглядають три варіанти бронювання військовозобовʼязаних. Зокрема, воно можливе через синхронізацію держреєстрів. Після появи у Верховній Раді законопроєкту про вдосконалення мобілізації Офіс президента, уряд та народні депутати розглядають суттєве оновлення механізму бронювання.

Водночас, як писав Фокус, у Верховній Раді не будуть виносити на розгляд законопроєкт про мобілізацію в оригінальному варіанті. Над документом ще працюватимуть.