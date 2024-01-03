"Історія голів, що вибухають": росіянин закурив і запропонував дрону ЗСУ вбити товариша, — Forbes

За словами журналістів, дії російських військових виглядають як насмішка над духовністю — декларованою складовою російської філософії військової моралі.

Related video

Наприкінці минулого року на передовій стався примітний випадок, коли оператор озброєного гранатами дрона помітив двох російських солдатів. Один росіянин закурив і попросив пілота БПЛА спочатку звернути увагу на його товариша. Про це пише Forbes.

Ландшафт поля бою, коли український безпілотник атакує деморалізованих російських солдатів, виглядає похмуро, зазначають журналісти. За їхніми словами, випадок, що стався, можна розглядати як важливий зріз того, що відбувається в російсько-українській війні, яка наближається до свого третього року.

"Це історія жаху, боягузтва, зради, жорстокої рішучості… і голів, що вибухають", — йдеться в публікації.

Дрон із гранатами українських прикордонників виявив двох російських солдатів у неглибоких бліндажах. На відеозаписі, опублікованому в Telegram-каналі OSINT 69 and Sons Presents, російські солдати перебувають одні, і нікого іншого не видно. Жодні засоби ППО або далекі радіоперешкоди не здатні уразити дрон, що летить низько, зазначають журналісти.

Російський військовий

Росіяни помітили БПЛА. Один з них лежить, зіщулившись на боці, і прикриває голову, інший сидить, затягується цигаркою і дивиться в очі оператору дрона. Військовий із цигаркою жестом вказує на товариша: мовляв, убий його, а не мене.

Оператор дрона ЗСУ виконує прохання — і курець з кількох метрів спостерігає, як БПЛА скидає гранату прямо на солдата, що лежить, — вибухом буквально розриває голову. Можливо, у дрона була тільки одна граната, можливо, той, хто курив, вважав, що на нього гранат не вистачить, — і таким чином він виживе. Або він відчайдушно хотів прожити ще трохи й покурити, незалежно від моральної ціни.

У підсумку пілот українського дрона не помилував і курця. Можливо, це завдання було передано вже другому дрону, який зрештою ліквідував військовослужбовця з окупаційного угруповання. У другого росіянина, очевидно, було пошкодження, але він підвівся і зробив кілька кроків, перш ніж граната розірвалася під ногами.

В опублікованому відео є склейка, тобто кілька відео з'єднали. У фінальному кадрі на другого російського військового, що вже лежить, летить ще одна граната — і теж завдає пошкодження в області голови, судячи з усього, несумісне з життям.

"Неважко уявити, про що думав український оператор дрона. Вони думали про тисячі українських мирних жителів — літніх людей, вагітних жінок, переляканих дітей — яких росіяни вбили у своїй безглуздій наступальній війні. Можливо, вони думали про українських солдатів, які намагалися здатися біля Роботиного, але були розстріляні", — зазначають автори публікації.

Насмішка над dukhovnost

Російська філософія військової моралі ґрунтується на концепті, який не цілком правильно розуміють на Заході, зазначають автори публікації. Це називається dukhovnost. Журналісти як близьке за значенням слово навели англійське spirituality.

"У російському уявленні про військову мораль важлива роль відводиться духу взаємодопомоги солдатів, емоційній спільності, що має існувати (у військовому колективі), як моделі дій у запалі битви", — пише Пар Густафсон Куркі, у нещодавньому дослідженні шведського оборонного агентства.

"Боягузлива зрада свого побратима виглядає як насмішка над духовністю. Духовність не росте органічно з вгноєного кров'ю російських солдатів поля бою. Це лише ширма для диктаторського режиму, які керуються мотивами особистої вигоди, вельми далекими від будь-якої духовності", — резюмує Девід Екс із Forbes.

Нагадаємо, що білоруська визвольна армія показала нову символіку. Бійці ведуть збройну боротьбу за Україну і стануть повноцінною армією, яка звільнятиме Білорусь.

Також повідомлялося, що, за останніми даними ДСНС, у масованій ракетній атаці 29 грудня в Києві загинуло 30 осіб.