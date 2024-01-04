ЗС РФ під Кремінною "епічно знищили" свій танк і видали його за український (відео)

Окупанти повідомили, що "український" танк вистежили їхні розвідники, а феєрично знищили бійці угруповання "Центр".

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Російські вояки поцілили в свій же танк в лісах під Кремінною на Луганщині. Удар зафільмували на відео і видали за уражений танк ЗСУ. Про це повідомляють в українському телеграм-каналі Combat footage UA.

"Р*сня подає свій знищений танк під Кремінною, як "епічне знищення українського танка", — йдеться в повідомленні.

Як доказ створення фейка про знищення танку наводяться пости російських телеграм-каналів.

"Епічний удар: танк ЗСУ розірвало на друзки від удару "відважних" біля Кремінної. Бійці угрупування "Центр" знищують техніку ворога, підтримуючи наступ біля Кремінної. Розвідники ЦВО виявили в лісі танк ЗСУ і точним ударом знищили його", — розписують знищення танка "Военкоры русской весны".

Також Combat footage UA в противагу посту пропагандистів додає відео роботи аеророзвідників 1-ї бригади оперативного призначення бригади "Буревій" НГУ, де видно, як цей самий "знищений український танк" їде лісом, і як вони згодом влучають по ньому дроном.

Нагадаємо, що ЗС РФ зняли фейкове відео за участю "командира і підлеглого" із ЗСУ. Керівник нібито розстріляв підлеглого за відмову йти на штурм.

Раніше у ДПСУ спростували фейк, що деяких українців не пропускають на кордоні. За словами спікера прикордонного відомства Андрія Демченка, чутки про заборону на виїзд людям з інвалідністю 3-ї групи не відповідають дійсності.