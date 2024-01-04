Блогерка Маслова поділилася своїми пригодами в Карпатах: каже, що на неї готували замах (відео)

Блогерка Аліна Маслова провела останні кілька місяців у Москві, але вирішила поїхати на відпочинок у Карпати. За словами дівчини, її "інтенсивно" допитували працівники СБУ та змушували засудити Росію.

Related video

Блогерка та "людина світу" Аліна Маслова "відійшла від шокового стану" та розповіла свою версію, що з нею сталося на території України. Про це відомо з її публікацій у соцмережі Instagram за 4 січня.

Дівчина пояснила, що зробила своїй родині сюрприз і 30 грудня відправилася з рідними в Карпати — кататися на лижах. Після заселення в готель вона опублікувала відео з гір, у якому повідомила про свій приїзд в Україну.

"Моя аудиторія дуже тепло відреагувала. Усі були раді мене бачити. Виявилося, у мене дуже багато підписників із України, і всі такі: "Ласкаво просимо". Я була дуже рада, але потім усе пішло не так", — поділилася Маслова.

За її словами, через кілька годин відео почали бачити українці, які не були підписані на блогерку та "не знають її історію". Тоді почався "дуже жорсткий хейт", адже користувачі подумали, що на відео — росіянка, і вона прилетіла в Карпати з Москви.

Маслова сама визнала, що останні 2 місяці провела якраз у Москві. Проте дівчина наголосила, що є молдованкою та проживає в Молдові.

"Мене почали репостити всі великі блогери й маленькі. Дуже багато було репостів, багато було хейту", — згадала блогерка.

Уже зранку 31 грудня до неї завітала поліція. Туристка тільки встигла застібнути лижі, але замість катання пішла показувати свої документи. Вона була впевнена, що не має проблем з документами і її перебування в Україні законне.

"Я — молдаванка, я можу тут перебувати", — підкреслила Маслова.

Вона запевнила, що стала жертвою дезінформації. Коли дівчина спустилася, за її словами, побачила 5—6 працівників СБУ з "автоматами". Правоохоронці почали її "дуже сильно інтенсивно" допитувати. У лижниці забрали телефон і оглянули її листування, а також поставили "дуже багато політичних запитань".

"Потім мені сказали, що в поліції є інформація, що на мене готується замах об 11 вечора в новорічну ніч. Те, що є компанія людей, які дуже агресивно налаштовані та не хочуть розбиратися, у чому правда і в чому неправда", — заявила Маслова.

Вона додала, що українці нібито готувалися "напасти" на блогерку, тож перебувати на території країни для неї було "небезпечно".

"На мене дуже сильно натиснули та сказали на відео записати такі слова, що я нібито виступаю проти Росії", — розповіла блогерка.

Нагадаємо, співачка та блогерка Аліна Маслова приїхала на курорт у Карпатах. Звідти вона опублікувала заяву в соцмережах, що є "людиною світу" й любить як Росію, так і Україну.

Невдовзі в ЗМІ повідомили, що з Масловою поговорили працівники СБУ. В соцмережах з’явилося відео їхньої розмови, на якому блогерка заявляє, що "взагалі не дивиться новини".