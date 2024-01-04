Блогер Маслова поделилась своими приключениями в Карпатах: говорит, на нее готовили покушение (видео)

Блогер Алина Маслова провела последние несколько месяцев в Москве, но решила поехать на отдых в Карпаты. По словам девушки, ее "интенсивно" допрашивали сотрудники СБУ и заставляли осудить Россию.

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Блогер и "человек мира" Алина Маслова "отошла от шокового состояния" и рассказала свою версию, что с ней произошло на территории Украины. Об этом известно из ее публикаций в соцсети Instagram за 4 января.

Девушка объяснила, что сделала своей семье сюрприз и 30 декабря отправилась с родными в Карпаты — кататься на лыжах. После заселения в отель она опубликовала видео с гор, в котором сообщила о своем приезде в Украину.

"Моя аудитория очень тепло отреагировала. Все были рады меня видеть. Оказалось, у меня очень много подписчиков из Украины, и все такие "добро пожаловать". Я была очень рада, но потом все пошло не так", — поделилась Маслова.

По ее словам, через несколько часов видео начали видеть украинцы, которые не были подписаны на блогера и "не знают ее историю". Тогда начался "очень жесткий хейт", ведь пользователи подумали, что на видео — россиянка и она прилетела в Карпаты из Москвы.

Маслова сама признала, что последние 2 месяца провела как раз в Москве. Однако девушка подчеркнула, что является молдаванкой и проживает в Молдове.

"Меня начали репостить все крупные блогеры, и маленькие. Очень много было репостов, много было хейта", — вспомнила блогерша.

Уже утром 31 декабря к ней пришла полиция. Туристка только успела застегнуть лыжи, но вместо катания пошла показывать свои документы. Она была уверена, что не имеет проблем с документами и ее пребывание в Украине законно.

"Я — молдаванка, я могу здесь находиться", — подчеркнула Маслова.

Она заверила, что стала жертвой дезинформации. Когда девушка спустилась, по ее словам, увидела 5-6 работников СБУ с "автоматами". Правоохранители начали ее "очень сильно интенсивно" допрашивать. У лыжницы забрали телефон и осмотрели ее переписку, а также задали "очень много политических вопросов".

"Потом мне сказали, что у полиции есть информация, что на меня готовится покушение в 11 вечера в новогоднюю ночь. То, что есть компания людей, которые очень агрессивно настроены и не хотят разбираться, в чем правда и в чем неправда", — заявила Маслова.

Она добавила, что украинцы якобы готовились "напасть" на блогера, поэтому находиться на территории страны для нее было "опасно".

"На меня очень сильно надавили, и сказали на видео записать такие слова, что я как бы выступаю против России", — рассказала блогер.

Напомним, певица и блогер Алина Маслова приехала на курорт в Карпатах. Откуда она опубликовала заявление в соцсетях, что является "человеком мира" и любит как Россию, так и Украину.

Вскоре в СМИ сообщили, что с Масловой поговорили сотрудники СБУ. В соцсетях появилось видео их разговора, на котором блогер заявляет, что "вообще не смотрит новости".