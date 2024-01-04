Видалили металеві уламки: що відомо про стан постраждалих енергетиків у Кропивницькому

Унаслідок ракетного удару загинув один і постраждали восьмеро працівників енергетичного підприємства. У них травми рук, ніг і черепно-мозкова травма.

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У Кропивницькому під час ракетної атаки на місцевих об'єктах енергетики пролунали вибухи. Постраждали 8 працівників, їх доправили до лікарні з травмами різного ступеню тяжкості. Про стан постраждалих "Суспільному" розповіла заступниця медичного директора лікарні швидкої медичної допомоги Олена Бондар.

За її словами, до лікарні швидкої медичної допомоги привезли чотирьох із восьми травмованих унаслідок ракетного обстрілу. В них пошкодження верхніх і нижніх кінцівок та черепно-мозкова травма.

"Люди перебували в стані середньої важкості, їхній стан стабілізували. Пацієнтів прооперували та видалили металеві уламки. Зараз їхньому життю нічого не загрожує. Це четверо чоловіків віком від 38 до 66 років. Вони в стресовому стані та знервовані", — розповіла Олена Бондар.

Нагадаємо, що 4 січня в Кіровоградській області пролунала повітряна тривога. Окупанти завдали ракетного удару по місту Кропивницький, унаслідок чого загинув автослюсар одного з енергетичних підприємств. За інформацією ОВА, загиблий і травмовані перебували на одному з промислових об'єктів.

2 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що за 5 останніх діб Росія атакувала Україну щонайменше 500 ракетами та дронами.