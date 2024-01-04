Удалили металлические обломки: что известно о состоянии пострадавших энергетиков в Кропивницком

В результате ракетного удара погиб один и пострадали восемь работников энергетического предприятия. У них травмы рук, ног и черепно-мозговая травма.

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В Кропивницком во время ракетной атаки на местных объектах энергетики прогремели взрывы. Пострадали 8 работников, их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. О состоянии пострадавших "Суспільному" рассказала заместитель медицинского директора больницы скорой медицинской помощи Елены Бондарь.

По ее словам, в больницу скорой медицинской помощи привезли четырех из восьми травмированных в результате ракетного обстрела. У них повреждения верхних и нижних конечностей и черепно-мозговая травма.

"Люди находились в состоянии средней тяжести, их состояние стабилизировали. Пациентов прооперировали и удалили металлические обломки. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Это четверо мужчин в возрасте от 38 до 66 лет. Они в стрессовом состоянии и нервозные", — рассказала Елена Бондарь.

Напомним, что 4 января в Кировоградской области прозвучала воздушная тревога. Оккупанты нанесли ракетный удар по городу Кропивницкий, в результате чего погиб автослесарь одного из энергетических предприятий. По информации ОВА, погибший и травмированные находились на одном из промышленных объектов.

2 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за 5 последних суток Россия атаковала Украину по меньшей мере 500 ракетами и дронами.