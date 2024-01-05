Надзвичайний рівень небезпеки: Гуменюк розповіла, скільки "Калібрів" можуть запустити з моря

Капітан 1 рангу Наталія Гуменюк заявила, що нині на бойовому чергуванні перебувають два фрегати, спорядження яких може сягати 16 ракет.

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Російські окупанти почали виводити у Чорне море свої носії ракет типу "Калібр". Тому наразі рівень небезпеки обстрілу надзвичайно високий. Про це в ефірі телемарафону заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк

За інформацією Гуменюк, у четвер ввечері, 4 січня, ворог вивів фрегат "Адмірал Макаров" на бойове чергування. Вночі 5 січня до нього доєднався корабель "Адмірал Ессен".

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України наголосила, що нині на бойовому чергуванні перебувають два фрегати, спорядження яких може сягати 16 "Калібрів".

"Це надзвичайно високий рівень ракетної небезпеки з моря", — заявила Гуменюк.

За її словами, ракети "Калібр" є високоточною зброєю, котра може сягати всієї території України. Тому речниця закликала бути дуже уважним до сигналів повітряної тривоги.

Крім того, Гуменюк наголосила, що той факт, що росіяни почали виводити свої ракетоносії у море, може свідчити про підготовку до наступного ракетного удару.

"Буде він точковий чи масований — навіть не так принципово. Тому що ми спостерігаємо, що відповідну ракетну активність ворог намагається тримати, і напруження для систем протиповітряної оборони створює системне", — додає вона.

Нагадаємо, раніше Наталія Гуменюк повідомила, що російські війська змушені економити ракети "Калібр" через проблеми з логістикою в Криму. За її словами, під час масованої атаки на Україну 2 січня окупанти також використали три ракети "Калібр", але всі вони були знищені українською протиповітряною обороною.

Також нагадаємо, що вночі та вранці 2 січня Росія провела нові повітряні атаки на Україну. В результаті найсильніше постраждали Київ і Харків.

Раніше повідомлялося, що РФ витратила на обстріли міст України $620 млн тільки за 2 січня. За розрахунками журналістів, масована атака 29 грудня 2023 року коштувала Росії щонайменше $700—750 млн.