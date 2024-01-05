Чрезвычайный уровень опасности: Гуменюк рассказала, сколько "Калибров" могут запустить с моря

Капитан 1 ранга Наталья Гуменюк заявила, что сейчас на боевом дежурстве находятся два фрегата, снаряжение которых может достигать 16 ракет.

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Российские оккупанты начали выводить в Черное море свои носители ракет типа "Калибр". Поэтому сейчас уровень опасности обстрела чрезвычайно высок. Об этом в эфире телемарафона заявила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк

По информации Гуменюк, в четверг вечером, 4 января, враг вывел фрегат "Адмирал Макаров" на боевое дежурство. Ночью 5 января к нему присоединился корабль "Адмирал Эссен".

Начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины подчеркнула, что сейчас на боевом дежурстве находятся два фрегата, снаряжение которых может достигать 16 "Калибров".

"Это чрезвычайно высокий уровень ракетной опасности с моря", — заявила Гуменюк.

По ее словам, ракеты "Калибр" являются высокоточным оружием, которое может достигать всей территории Украины. Поэтому пресс-секретарь призвала быть очень внимательным к сигналам воздушной тревоги.

Кроме того, Гуменюк отметила, что тот факт, что россияне начали выводить свои ракетоносители в море, может свидетельствовать о подготовке к следующему ракетному удару.

"Будет он точечный или массированный — даже не так принципиально. Потому что мы наблюдаем, что соответствующую ракетную активность враг пытается держать, и напряжение для систем противовоздушной обороны создает системное", — добавляет она.

Напомним, ранее Наталья Гуменюк сообщила, что российские войска вынуждены экономить ракеты "Калибр" из-за проблем с логистикой в Крыму. По ее словам, во время массированной атаки на Украину 2 января оккупанты также использовали три ракеты "Калибр", но все они были уничтожены украинской противовоздушной обороной.

Также напомним, что ночью и утром 2 января Россия провела новые воздушные атаки на Украину. В результате сильнее всего пострадали Киев и Харьков.

Ранее сообщалось, что РФ потратила на обстрелы городов Украины $620 млн только за 2 января. По расчетам журналистов, массированная атака 29 декабря 2023 года стоила России минимум $700-750 млн.