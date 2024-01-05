ЗС РФ навчилися захищатися від FPV-дронів: техніку обладнають додатковим захистом (фото)

За словами російського окупанта, сітка Рабіца нібито може витримати кілька атак БПЛА. При цьому ефективність захисту від дронів, що переносять кумулятивні боєприпаси, залишається незрозумілою,

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Російські військові створюють спеціальні майстерні для обладнання бронетехніки додатковими захисними системами проти FPV-дронів. Про це повідомив експерт у галузі бронетехніки Андрій Тарасенко у своєму Telegram-каналі.

Так, один із російських військових підрозділів, можливо, нове механізоване з'єднання, створив виробничу базу, можливо навіть на передовій, де проєктують, тестують, збирають і встановлюють додаткові захисні елементи на бронетехніку.

За словами окупанта, який дає інтерв'ю на відео, встановлення повного захисту на бойову машину може зайняти один день.

ЗС РФ використовують сітку Рабіца для захисту від FPV-дронів Фото: Скриншот За допомогою сітки обладнують додатковий захист Фото: Скриншот

На відео показана бронетехніка, БМП-1, забезпечена сітчастими екранами. Цей захист покриває частину рухового відсіку, верхню частину і бічні сторони башти.

Крім цього, російські військові продемонстрували ремонт захисної системи реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град".

Фото: Скриншот

Вони стверджують, що такий захист ефективно стримує загрозу від українських FPV-дронів і згадали випадок, коли бронемашина витримала кілька влучень.

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Видання "Мілітарни" зазначає, що сітчастий захист типу сітки Рабіца може запобігти скиданню снарядів і, ймовірно, частково захистити від уламків. Проте ефективність захисту від дронів, що переносять кумулятивні боєприпаси, залишається незрозумілою, враховуючи відстань між сіткою і бронею машини.

Нагадаємо, 4 січня повідомлялося, що в районі населеного пункту Красногорівка, що біля Авдіївки Донецької області росіяни кинули рідкісний колісний БТР-90 "Росток".

Раніше, у грудні 2023 року, повідомлялося, що на Куп'янському напрямку росіяни посилили захист ЗРК "Тор" за допомогою сітки та мішків із піском.