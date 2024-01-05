ВС РФ научились защищаться от FPV-дронов: технику оборудуют дополнительной защитой (фото)

По словам российского оккупанта, сетка Рабица якобы может выдержать несколько атак БПЛА. При этом эффективность защиты от дронов, переносящих кумулятивные боеприпасы, остается неясной,

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Российские военные создают специальные мастерские для оборудования бронетехники дополнительными защитными системами против FPV-дронов. Об этом сообщил эксперт в области бронетехники Андрей Тарасенко в своем Telegram-канале.

Так, одно из российских военных подразделений, возможно, новое механизированное соединение, создало производственную базу, возможно даже на передовой, где проектируют, тестируют, собирают и устанавливают дополнительные защитные элементы на бронетехнику.

По словам оккупанта, который дает интервью на видео, установка полной защиты на боевую машину может занять один день.

ВС РФ используют сетку Рабица для защиты от FPV-дронов Фото: Скриншот С помощью сетки оборудуют дополнительную защиту Фото: Скриншот

На видео показана бронетехника, БМП-1, снабженная сетчатыми экранами. Эта защита покрывает часть двигательного отсека, верхнюю часть и боковые стороны башни.

Помимо этого, российские военные продемонстрировали ремонт защитной системы реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град".

Фото: Скриншот

Они утверждают, что такая защита эффективно сдерживает угрозу от украинских FPV-дронов и упомянули случай, когда бронемашина выдержала несколько попаданий.

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Издание "Милитарны" отмечает, что сетчатая защита типа сетки Рабица может предотвратить сброс снарядов и, вероятно, частично защитить от обломков. Тем не менее, эффективность защиты от дронов, переносящих кумулятивные боеприпасы, остается неясной, учитывая расстояние между сеткой и броней машины.

Напомним, 4 января сообщалось, что в районе населенного пункта Красногоровка, что возле Авдеевки Донецкой области россияне бросили редкий колесный БТР-90 "Росток".

Ранее, в декабре 2023 года, сообщалось, что на Купянском направлении россияне усилили защиту ЗРК "Тор" с помощью сетки и мешков с песком.