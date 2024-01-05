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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Спецпризначенці ГУР зробили наліт на Бєлгородщину та погіршили моральний стан росіян (відео)

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ГУР отримало розвідддані, щодо окупантів на позиціях у Грайворонському районі Бєлгородської області має з перевіркою нагрянути вище керівництво.

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У Бєлгородській області в лігво окупантів навідалися представники ГУР Міноборони України. Вони атакували взводний опорний пункт і замінували головну дорогу. Про це повідомляє пресслужба воєнної розвідки.

Зазначається, що поштовхом до спецоперації стали випадки диверсій із боку росіян, які почастішали останнім часом, через які страждають і цивільні українці, які живуть поблизу українсько-російського кордону.

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ГУР отримало розвідддані, що до окупантів на позиціях у Грайворонському районі Бєлгородської області має з перевіркою нагрянути вище керівництво. Російські вояки поскаржилися "наверх" на погані умови для особового складу.

"Перед приїздом московських "ревізорів" рядові загарбники заметушилися ― стали проводити активні інженерні роботи", — зазначають у розвідці.

Бійці ГУР вирішили додати метушні окупантам і спланували та провели спецоперацію.

"Під час виконання завдання розвідники замінували єдину дорогу, по якій пересувалися загарбники на вказаній ділянці, а також атакували російський взводний опорний пункт. Унаслідок вогневого нальоту із застосуванням стрілецької зброї та мінометів, а також підриву на українських мінах ворог зазнав втрат", — ідеться в повідомленні.

Кількість ліквідованих і поранених окупантів уточнюється.

Нагадаємо, що 4 січня в ГУР підтвердили ліквідацію ворожого тактичного бомбардувальника Су-34. Інцидент стався на аеродромі "Шагол" у Челябінську. В розвідці кажуть, що він належав авіаційному полку 21-ї змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ.

1 грудня в ГУР повідомили про ліквідацію в російському Бєлгороді офіцера Слідчого комітету РФ.