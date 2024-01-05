Не як росіяни: інформацію про втрати РФ після ударів по Криму ще збирають, — Гуменюк

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк наголосила, що Сили оборони ретельно планують подібні ураження, аби не завдати шкоди цивільній інфраструктурі та місцевому населенню, за яке "люблять ховатися" окупанти.

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У декількох містах Криму у четвер, 4 січня, лунали вибухи. Нині триває збір інформації про втрати противника в результаті ударів по тимчасово окупованій території. Дані про загибель високопосадовців армії Російської Федерації наразі залишаються не підтверджені. Про це повідомляє речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За інформацією Гуменюк, українські Сили оборони ретельно планують подібні ураження.

"Цілі були вражені у виваженому моменті. Тому що, ми памʼятаємо, що Сили оборони дуже ретельно пропрацьовують подібні ураження, для того, щоб не було шкоди цивільній інфраструктурі та місцевому населенню, за яким так любить ховатися ворог. Але враження триває", — наголошує речниця.

Також, за її словами, Україна, на відміну від противника, не розголошує інформацію, яка ще не має офіційного підтвердження.

"На відміну від ворога ми не публікуємо інформацію, яка не має офіційного підтвердження, так як зробили вони, прокричавши ура, забули піти в атаку, відзвітували про знищення невідомого бункера з невідомими заступниками головнокомандувача і високопосадовцями", — зазначає Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" наголосила, що наразі триває збір інформації про втрати противника в результаті удару по командному пункту поблизу Севастополя. За її словами, як тільки данні будуть мати відповідне підтвердження, їх оприлюднять.

"Наразі можемо констатувати лише те, що вже відомо — пункт управління уражено", — заявила речниця.

У мережі поширили інформацію про смерть Герасимова: деталі

Нагадаємо, у пʼятницю, 5 січня, угорське видання Visegrád 24 заявило, що начальник Генштабу ЗС РФ генерал Валерій Герасимов міг загинути в Криму під час масованого обстрілу ракетами й дронами невідомого походження. Відповідні повідомлення поширюються у соцмережах, однак офіційних підтверджень надзвичайної події поки що немає.

Публікація з'явилась близько 11:30 за східним часом. Вказується, начебто Герасимов потрапив під нічний обстріл в Криму і міг загинути. Інформація потребує уточнення і перевірки, ідеться у повідомлення.

Вибухи у Криму: що відомо

Зазначимо, 4-5 січня жителі окупованого Криму кілька разів повідомляли про сигнал повітряної тривоги й вибухи у небі. Перша атака відбулась вдень 4 січня — незабаром після того українське командування підтвердило влучання по штабу ЗС РФ під Севастополем. Про наступні атаки стало відомо близько 19 та 22 год.

Представники російської влади запевняли, що над півостровом помітили зграю безпілотників та ракет — їх усі начебто збили ППО ЗС РФ. Тим часом у мережі опублікували також кадри вибухів у Новоросійську — на іншому березі Чорного моря. Також було гучно у Бєлгороді: там під час полювання на дрони згоріли кілька машин посеред житлового кварталу.

Нагадуємо, в ніч на 5 січня ЗС РФ запустили по Україні 29 дронів-камікадзе Shahed-136. Військовий оглядач підрахував, яку сумарну потужність мають російські ракети і дрони, які росіяни запустили за час новорічних свят.