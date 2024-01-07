У Росії побоюються протестів і заворушень: британська розвідка розповіла про посилення Росгвардії

Із жовтня 2023 року до складу Росгвардії увійшли підрозділи приватної військової компанії "Вагнер", а 3 січня 2024 року — батальйон "Восток" із так званої "ДНР".

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Британська розвідка зазначає, що Росгвардія зміцнює свої ресурси і персонал у контексті зростаючого напруження у сфері внутрішньої безпеки Росії, пов'язаних із військовими діями проти України. Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 7 січня.

У джерелі зазначають, що починаючи з жовтня 2023 року, у структуру Росгвардії були інтегровані підрозділи приватної військової компанії "Вагнер", а з 3 січня 2024 року — батальйон "Восток" із так званої "Донецької народної республіки" ("ДНР").

Згідно з даними розвідки, Росія має намір розформувати угруповання "Каскад", що спеціалізується на застосуванні безпілотних літальних апаратів, з метою інтеграції його частин у структуру Росгвардії.

Крім того, як нагадує британська розвідка, у липні 2023 року Держдума РІ дозволила Росгвардії використовувати більш важке озброєння.

"Нові можливості разом із поповненням її (Росгвардії — ред.) досвідченими ветеранами з інших груп, ймовірно, означатимуть значне підвищення боєздатності", — йдеться в огляді.

Нагадаємо, 14 грудня партизанський рух "Атеш" проник у військову частину Росгвардії в Москві. Партизани зазначили, що ворог намагається вжити захисних заходів, зокрема поставив патрулі по периметру частини.

11 грудня стало відомо, що українське підпілля розвідало військову частину Росгвардіі в Тамбовській області, внаслідок чого партизанам удалося завербувати російського офіцера зі стройової частини.