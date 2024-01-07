У ЗСУ спростували слова нардепа Шевченка про смерть після побоїв у ТЦК під Києвом
За словами полковника ЗСУ Анатолія Штефана, Служба безпеки України має дати правову оцінку діям, які сприяли масовому поширенню дезінформації.
Полковник ЗСУ Анатолій Штефан назвав опубліковані відомості про загибель чоловіка в ТЦК після затримання в Білій Церкві фейком. За його словами, питанням уже займається силове відомство, а особи тих, хто опублікував пост, встановлені. Про це повідомляють у Telegram-каналі.
"Сподіваюся, Служба безпеки України відреагує і дасть правову оцінку діям, що призвели до масового поширення фейку, який сьогодні повторно запустив народний депутат Євген Шевченко", — написав він.
ТЦК у Білій Церкві
Позафракційний народний депутат Євген Шевченко 7 січня з посиланням на "повідомлення мешканців Білої Церкви" опублікував інформацію про те, що на Київщині співробітники ТЦК і СП затримали та відвезли молодого чоловіка, який згодом нібито помер від побоїв у лікарні. Про це експредставник фракції "Слуга народу" та голова підкомітету ВР з питань промислової політики написав у своєму Telegram-каналі.
"Справою займається місцеве управління СБУ, — стверджує депутат Шевченко. — У ЗМІ інформації поки що немає. Мабуть, намагаються приховати подію і зам'яти справу". Він також уточнив, що немає й офіційних підтверджень опублікованих відомостей.
Наприкінці грудня Білоцерківське районне управління поліції вже спростовувало відомості про те, що після бесіди зі співробітниками місцевого ТЦК чоловік опинився на лікарняному ліжку і наступного дня помер.
За словами правоохоронців, до них не надходили подібні звернення. У ТЦК також повідомляють, що описаних обставин під час спілкування з жителями міста не виникало.
Нагадаємо, що військовий обурився відгуком громадськості після критики Залужного з боку депутата Безуглої. На думку полковника ЗСУ Анатолія Штефана, Мар'яна Безугла дискредитує командування, але водночас її заяви не критикують ані в парламенті, ані у волонтерському середовищі, ані інші громадські працівники.
Також повідомлялося, що артилерист із "Вовків Да Вінчі" висловився про мобілізацію і попередив про небезпеку.