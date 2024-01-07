В ВСУ опровергли слова нардепа Шевченко о смерти после побоев в ТЦК под Киевом

По словам полковника ВСУ Анатолия Штефана, Служба безопасности Украины должна дать правовую оценку действиям, способствовавшим массовому распространению дезинформации.

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Полковник ВСУ Анатолий Штефан назвал опубликованные сведения о гибели мужчины в ТЦК после задержания в Белой Церкви фейком. По его словам, вопросом уже занимается силовое ведомство, а личности тех, кто опубликовал пост, установлены. Об этом сообщается в Telegram-канале.

"Надеюсь Служба безопасности Украины отреагирует и даст правовую оценку действиям, которое привело к массовому распространению фейка, который сегодня повторно запустил народный депутат Евгений Шевченко", — написал он.

Скриншот поста Анатолия Штефана

ТЦК в Белой Церкви

Внефракционный народный депутат Евгений Шевченко 7 января со ссылкой на "сообщения жителей Белой Церкви" опубликовал информацию о том, что в Киевской области сотрудники ТЦК и СП задержали и увезли молодого человека, который впоследствии якобы скончался от побоев в больнице. Об этом экс-представитель фракции "Слуга народа" и председатель подкомитета ВР по вопросам промышленной политики написал в своем Telegram-канале.

Скриншот поста Анатолия Евгения Шевченко

"Делом занимается местное управление СБУ, — утверждает депутат Шевченко. — В СМИ информации пока нет. Видимо пытаются скрыть происшествие и замять дело".

Он также уточнил, что нет и официальных подтверждений опубликованным сведениям.

В конце декабря Белоцерковское районное управление полиции уже опровергало сведения о том, что после беседы с сотрудниками местного ТЦК мужчина оказался на больничной койке и на следующий день умер.

По словам правоохранителей, к ним не поступали подобные обращения. В ТЦК также сообщают, что описанных обстоятельств при общении с жителями города не возникало.

Напомним, что военный возмутился откликом общественности после критики Залужного со стороны депутата Безуглой. По мнению полковника ВСУ Анатолия Штефана, Марьяна Безуглая дискредитирует командование, но при этом ее заявления не критикуют ни в парламенте, ни в волонтерской среде, ни другие общественники.

Также сообщалось, что артиллерист из "Волков Да Винчи" высказался о мобилизации и предупредил об опасности.