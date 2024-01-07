"Запобіжник спущено": КНДР погрожує ударами по території Південної Кореї

Сестра Ким Чен Ина заявила, що вони готові завдати негайного військового удару у разі навіть найменших провокацій з боку Сеула.

Related video

Північна Корея погрожує негайною відповіддю на будь-яку провокацію зі сторони Південної Кореї. Про це повідомляє Reuters.

У Південній Кореї заявили, що КНДР третій день поспіль обстрілює територію країни. 6 січня було випущено 60 артснарядів біля спірного кордону. 7 січня Північна Корея завдала ударів ще 90 снарядами. Загальна кількість залпів перевищила 200 одиниць.

"Я ще раз пояснюю, що запобіжник спускового гачка Корейської народної армії (КНА) вже спущено. Як вже було заявлено, КНА завдасть негайного військового удару, якщо ворог здійснить навіть невелику провокацію", — заявила Кім Йо Чжон.

Важливо

"Незвичайна ракета": РФ могла отримати зброю для атаки на Харків від КНДР, — прокуратура

Останні кілька днів між Північною та Південною Кореями ситуація суттєво напружилась. У Сеулі закликають Пхеньян припинити психологічну війну й припинити військову активність, яка підвищує градус напруги на кордоні. Якщо після обстрілів території 5 січня у Південній Кореї відповіли власними навчаннями, то на обстріли 6 та 7 січня військові відповідати не стали.

Кім Чен Ин своєю чергою відкинув заяву Південної Кореї про артилерійські обстріли. Він заявив, що КНДР підірвала вибухівку як тактику обману.

Нагадаємо, 5 січня КНДР обстріляла акваторію південнокорейського півострова. Сеул випустив 400 снарядів у відповідь.

5 січня Кім Чен Ин із донькою відвідали фабрику з виробництва балістичних ракет.