Від стратегічних субмарин до фрегатів: огляд кораблів у ВМФ РФ, введених у стрій

У грудня Балтійський та Тихоокеанський флоти РФ отримували нові субмарини та фрегат.

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Російська армія попри втрати на Азовському морі ввела в стрій нові кораблі для Військово-морського флоту. Аналітик Томаш Гротнік з NavalNews проаналізував, які кораблі отримав російський флот.

За участі президента РФ Володимира Путіна було прийнято в стрій підводний човен "Император Александр ІІІ" проєкту 955А "Борей-А" – це вже третя субмарина для Тихоокеанського флоту РФ. Підводний човен почали будувати ще у 2015 році, а вихід з цеху верфі відбувся 29 грудня 2022 року. Восени та влітку "Император Александр ІІІ" пройшов серію ходових випробувань.

Наразі "Севмаш" будує ще три підводних човни проєкту "Борей-А", в тому числі "Князь Пожарский". Останній зриває терміни побудови.

Атомний підводний човен "Красноярськ" Фото: kremlin.ru

Окрім цього 11 грудня у РФ підняли прапор на ударному підводному човні "Красноярськ" проєкту 885М "Ясень-М". Його так само будують для Тихоокеанського флоту РФ. Він є носієм ракети "Циркон", "Калибр-ПЛ" та "Онікс".

25 грудня також ввели в експлуатацію фрегат "Адмирал Головко". Серед його особливостей — російська силова установка, яка прийшла на заміну українським двигунам.

Церемонія передачі фрегата "Адмірал Головко" в стрій Фото: "Известия"

Також у РФ поповнили Балтійський флот. В його стрій ввели швидкісний катер "Наро-Фомінськ" проєкту 21361 "Буян-М". Він став четвертим для флоту на Балтиці. Його озброїли крилатими ракетами "Калибр-НК". Корабель побудували в Зеленодольську. Катер довше добудовували у РФ через західні санкції, які були запроваджені ще після анексії Криму.

Останній корабель, який ввели у стрій в Балтійську 25 грудня став протимінний тральник "Лев Чернавин" проєкту 12700 "Александрит". Корабель побудували в Середньо-Невському суднобудівному заводі під Санкт-Петербургом. Його заклали 24 липня 2020 року, а спустили на воду 14 квітня 2023 року.

Протимінний тральщик "Лев Чернавин"

Наразі у РФ є 8 кораблів проєкту "Александрит" й ще кілька будується:

2 в Балтиці;

3 в Чорному морі;

3 в Тихому океан;

3 — в стадії будівництва.

Нагадаємо, 6 січня у ГУР розповіли про пріоритети спецоперацій в Криму на 2024 рік.

28 грудня ЗМІ писали, що окупанти переозброїли захоплені українські бронекатери типу "Гюрза-М".