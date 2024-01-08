Загадковий вибух в іранських доках: кораблі КВІР могли бути пошкоджені, — аналітики (відео)

OSINT-аналітик опублікував пост про пошкодження 16 кораблів іранців, проте пізніше заявив, що інформація потребує уточнення.

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В одному з риболовецьких доків Ірану пролунав вибух, що спричинив масштабну пожежу. Про це 8 січня повідомив OSINT-аналітик із ніком Osint613 у соціальній мережі X.

За інформацією аналітика, інцидент мав місце в суботу, 6 січня. Спершу він повідомив, що потужний вибух нібито пошкодив 16 кораблів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), проте пізніше видалив допис і заявив, що інформація потребує уточнення.

За його даними, представники КВІР використовували риболовецькі доки для передачі зброї хуситам, воєнізованому угрупованню шиїтів-зейдитів у Ємені.

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Також ЗМІ публікують відео ймовірного удару.

Зазначимо, що інформація має попередній характер — офіційні відомства Ірану не підтверджували вибухи, так само про них не повідомляли західні та ізраїльські ЗМІ.

Нагадаємо, 3 січня в місті Керман у центральному районі Ірану прогриміли вибухи на кладовищі, де іранці вшановували командувача КВІР генерала Касема Сулеймані. За даними ЗМІ, могли загинути до 70 осіб.