Загадочный взрыв в иранских доках: корабли КСИР могли быть повреждены, — аналитики (видео)

OSINT-аналитик опубликовал пост о повреждении 16 кораблей иранцев, однако позже заявил, что информация требует уточнения.

Related video

В одном из рыболовецких доков Ирана прозвучал взрыв, повлекший масштабный пожар. Об этом 8 января сообщил OSINT-аналитик c ником Osint613 в социальной сети X.

По информации аналитика, инцидент имел место в субботу, 6 января. Сперва он сообщил, что мощный взрыв якобы повредил 16 кораблей Корпуса стражей исламской революции (КСИР), однако позже удалил сообщение и заявил, что информация требует уточнение.

По его данным, представители КСИР использовали рыболовецкие доки для передачи оружия хуситам, военизированной группировке шиитов-зейдитов в Йемене.

Важно

США нанесли удар по проиранским формированиям в Багдаде и убили командира, — СМИ

Также СМИ публикуют видео предполагаемого удара.

Отметим, что информация носит предварительный характер — официальные ведомства Ирана не подтверждали взрывы, так же о них не сообщали западные и израильские СМИ.

Напомним, 3 января в городе Керман в центральном районе Ирана прогремели взрывы на кладбище, где иранцы чествовали командующего КСИР генерала Касема Сулеймани. По данным СМИ, могли погибнуть до 70 человек.