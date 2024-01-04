США нанесли удар по проиранским формированиям в Багдаде и убили командира, — СМИ

Американский официальный представитель заявил, как говорится в сообщении Reuters, что атаковали автомобиль именно с намерением убить лидера группировки, что и было сделано.

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В четверг, 4 января, американские военные нанесли удар в Багдаде по месту пребывания проиранских формирований. В результате атаки погиб высокопоставленный командир, известный как Абу Таква, а также его помощник. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

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Ответный удар: США атаковали объекты "Хезболлы" в Ираке, — Белый дом

Источники в иракской полиции и очевидцы сообщили, что беспилотник выпустил по меньшей мере две ракеты на востоке Багдада. Удары были нанесены по объекту, который использовался иракской ополченской группировкой "Хезболлах ан-Нуджабаа". В целом погибли четыре человека. Источники в сфере здравоохранения подтвердили количество погибших.

Американский официальный представитель заявил, как говорится в сообщении, что атакован был автомобиль именно с намерением убить лидера ополченцев, что и было сделано. Транспортное средство в результате атаки загорелось.

В заявлении группа ополченцев описывается как иракские силы, действующие с разрешения премьер-министра Мохаммеда Шиа ас-Судани. Соединенные с Ираном группировки в Ираке и Сирии выступают против кампании Израиля в секторе Газа и возлагают частичную ответственность на Соединенные Штаты.

Премьер-министр Аль-Судани имеет ограниченный контроль над некоторыми поддерживаемыми Ираном группировками, чья поддержка была необходима ему для получения власти год назад, и которые сейчас формируют мощный блок в его правящей коалиции. Источники в иракских органах безопасности сообщили, что они не имеют никаких подробностей о том, кто мог осуществить этот удар, пока правительство не проведет расследование. Командиры иракской милиции обвинили США в совершении атаки и пригрозили возмездием.

В прошлом месяце Соединенные Штаты нанесли ответные авиаудары в Ираке после атаки боевиков, связанных с Ираном, в результате которой один американский военнослужащий оказался в критическом состоянии, а двое других были ранены. С начала войны между Израилем и ХАМАС в октябре американские военные по меньшей мере 100 раз подвергались атакам в Ираке и Сирии, как правило, с использованием ракет и беспилотников одностороннего поражения. Соединенные Штаты разместили 2500 военных в Ираке и 900 в соседней Сирии, пытаясь предотвратить возрождение "Исламского государства".

"Вооруженные силы Ирака возлагают на силы международной коалиции ответственность за это неоправданное нападение на иракскую структуру безопасности", — заявил военный представитель премьер-министра страны, обсуждая удар в четверг.

Напомним, агентство Reuters 4 января сообщило, что ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт во время чествования генерала Сулеймани. Первый взрыв на кладбище в Кермане, как сообщило государственное информационное агентство IRNA, произошел в результате действий "террориста-смертника".