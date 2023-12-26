Ответный удар: США атаковали объекты "Хезболлы" в Ираке, — Белый дом

В администрации президента Джо Байдена подчеркнули, что если атаки продолжатся — США будут действовать "в то время и таким способом, который мы выберем".

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Армия США ударила по объектам группировки движения "Катаиб Хезболла" в Ираке. Об этом сообщает спикер Белого дома Эдриен Уотсон.

В заявлении подчеркнуто, что атака стала ответом на удар беспилотником с односторонним управлением по американской базе, за который ответственность взяло на себя движение "Катаиб Хезболла" и связанные с ним группировки. Все они, как отмечается в информации Белого дома, действуют под патронатом поддерживаемых Ираном боевиков.

Атака на военную базу США на севере Ирака была осуществлена утром 25 декабря. В результате трое военных ранены, один из них находится в критическом состоянии. Президент США Джо Байден немедленно приказал подготовить варианты ответа.

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"Варианты были озвучены президенту во время телефонного разговора с министром обороны Ллойдом Остином и членами президентской команды по национальной безопасности. Во время разговора президент приказал нанести удары по трем объектам, которые использует "Катаиб Хезболла" и связанные с ней группы, сосредоточившись на деятельности беспилотных летательных аппаратов", — сообщает Белый дом.

И добавляет, что президент США не отдает большего приоритета, чем защита американцев, подвергающихся опасности.

"Если эти атаки продолжатся, Соединенные Штаты будут действовать в то время и таким способом, который мы выберем", — завершил заявление спикер.

Напомним, что танкер с химическими продуктами в Индийском океане был поражен беспилотником, запущенным из Ирана 23 декабря, заявили американские военные.

Ответные удары Израиля по объектам движения "Хезболла"

Боевики "Хезболлы", которых поддерживает Иран, регулярно обстреливают ракетами израильские силы на границе. Вместе с тем Армия обороны Израиля также атакует группировки боевиков с ответными ударами.

Так, в среду, 20 декабря, истребители ЦАХАЛ атаковали оперативный командный центр "Хезболлы" в Ливане.

Кроме того, израильская ПВО перехватила один из самолетов, проникших на территорию Израиля из Ливана.

В начале прошлой недели издание The Times писало, что Израиль может начать наземную войну против "Хезболлы" с целью отбросить их на 20 километров от своих границ.

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Напомним, 19 декабря министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале операции Prosperity Guardian против хуситов. Пентагон назвал Красное море критически важным водным путем.