Зупинили рух окупантів: "Демони бурі" дронами влучили в техніку військ РФ (відео)

Окупанти намагалися рухатися ґрунтовою дорогою, де раніше пересувалися інші загарбники, але залишилися без техніки.

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Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів "Демони бурі" 22 окремої механізованої бригади успішно знищила російську БМП. Результати роботи у Telegram показав командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

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Пряме влучання: ССО ефектно ліквідували групу ЗС РФ біля Авдіївки (відео)

На відео можна побачити, що окупанти намагаються рухатися ґрунтовою дорогою, де раніше пересувалися інші загарбники. Про це свідчить знищена техніка поруч.

Просування далі для військ РФ виявилося надзавданням. Згодом ударом БЛПА техніку ворожих військ ліквідували.

"Ураження ворожої техніки", – йдеться у дописі.

Застосування БПЛА на фронті

В районі Бахмута у січні рота ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади ім. Івана Сірка успішно знищила російський зенітний ракетний комплекс "Стрела-10". Українським військовим із РУБпАК "Ахіллес" вдалося уразити п'ять одиниць військової техніки Збройних сил Російської Федерації, зокрема, дві з яких були повністю знищені.

Також у січні кримська СБУ допомогла морпіхам знищити особовий склад військ РФ. Українські бійці виявили позиції росіян за допомогою безпілотника, після чого скидали на ворога снаряди. Після вдалих влучань противник гинув. Бійці показали, як в лісопосадці у різних місцях виявляли позиції російських військових за допомогою безпілотного літального апарату. Після чого дрони "скидали" один за одним снаряди на ворога, внаслідок чого відбувалися вибухи, противник гинув, а в небо здіймався густий сірий дим.

Нагадаємо, у грудні у Донецьку ССО вдарили дроном Perun по РСЗВ "Град" і складу БК РФ. Українські розвідувальні безпілотники відшукали реактивну установку, яка загрожувала українським позиціям від Авдіївки до Мар'їнки. Після цього на неї скинули вибухівку і повністю знищили.