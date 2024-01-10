Війна проти України не послабила бажання Кремля втрутитися у вибори в США, — спецслужби Америки

За словами представника Мін'юсту Шона Ньюелла, російська розвідка продовжує досліджувати можливості впливу на підтримку України з боку Вашингтона.

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Війна проти України не зменшила прагнення Кремля втручатися в майбутні вибори у США 2024 року і розпалювати конфлікти всередині Сполучених Штатів, повідомили двоє високопоставлених представників американських спецслужб. Про це повідомляє CNN.

На конференції в Нью-Йорку директор Агентства національної безпеки Пол Накасоне, зазначив перед аудиторією, що Росія зберігає свою здатність втручатися в президентські вибори в Сполучених Штатах, незважаючи на труднощі, викликані тривалою війною проти України.

"Це важливий рік для них. Вони дивляться на це [вибори у США], і я припускаю, що, враховуючи виклик, який вони мають в Україні, очевидно, це те, на що вони хочуть вплинути", — заявив Накасоне.

Крім того, там був присутній і директор ФБР Кріс Рей.

"У будь-якому разі, можна стверджувати, що їхня увага до України збільшила бажання зосередитися на спробі сформувати те, як ми (США) виглядаємо і як ми думаємо про проблеми, оскільки політика США має глибоке значення для їхнього абсолютно неспровокованого і обурливого вторгнення в Україну", — сказав Рей.

Раніше високопоставлений представник Міністерства юстиції США з кібербезпеки, Шон Ньюелл, висловив думку про те, що фокус російських спецслужб на подіях в Україні приносить користь Сполученим Штатам.

"Усі [російські] спецслужби, які ми щодня перевіряємо на предмет діяльності, спрямованої проти Сполучених Штатів, зараз приділяють час і увагу Україні з очевидних причин", — сказав Ньюелл.

Однак, за його словами, російська розвідка продовжує досліджувати можливості впливу на підтримку США до України.

Рей і Накасоне назвали Росію, Китай та Іран основними гравцями, які прагнуть втрутитися в американські вибори.

За словами директора ФБР, "армія хакерів" Китаю більша, ніж у всіх великих країн разом узятих, і в 50 разів більша за ту, що є в його розпорядженні. Накасоне погодився, що США ніколи не зрівняються з Китаєм за кількістю хакерів, але додав, що у Штатів є якісна перевага.

Нагадаємо, представник Білого дому Джон Кірбі 8 грудня заявив, що Україна має самостійно ухвалювати рішення про можливі переговори з Росією, не піддаючись тиску з боку США. За його словами, український президент Володимир Зеленський має визначити, як і коли закінчиться війна.

За інформацією агентства ТАСС, відповідно до рішення Центрвиборчкому, вибори президента РФ будуть проводитися протягом трьох днів, з 15 по 17 березня 2024 року. Голова російської ЦВК Елла Памфілова заявила, що так звані вибори будуть історичними.