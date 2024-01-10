Готові перетворити у попіл: Кім Чен Ин знову пригрозив Південній Кореї

За словами лідера Північної Кореї, настав "історичний час" для того, аби визнати Південну Корею найворожішою для них державою. Він пригрозив використати всі сили і засоби у разі спроби нападу на КНДР.

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Кім Чен Ин у черговий раз пригрозив Південній Кореї та заявив, що не будуть ініціювати "велику подію переважною силою", але зовсім не хочуть уникнути війни. Відтак, якщо Південна Корея загрожуватиме суверенітету КНДР, то її перетворять "на попіл". Про це пише Центральне телеграфне агентство Кореї посилаючись на слова Кім Чен Ина.

Зазначається, що протягом декількох днів лідер КНДР відвідав заводи, де виготовляють зброю та військову техніку. Він позитивно оцінив темпи виробництва на підприємствах, однак зазначив, що потрібно збільшувати продуктивність для збільшення виготовлення озброєння та бойової техніки.

Кім Чен Ин наголосив, що цей рік у КНДР потрібно перетворити на рік великих змін у "прискоренні підготовки країни до війни". За його словами, настав "історичний час" для того, аби визнати Південну Корею найворожішою для них державою, адже вона начебто хоче повалити владу і режим Північної Кореї.

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"Ми аж ніяк не будемо односторонньо спричиняти велику подію переважною силою на Корейському півострові, але зовсім не хочемо уникнути війни", — йдеться у повідомленні.

Лідер КНДР сказав, якщо Південна Корея нападе на КНДР та "випаде такий шанс", вони застосують усі свої засоби та сили, аби перетворити Південну Корею на попіл. Також він наголосив, що галузь військової промисловості повинна дотримуватися "революційних ліній" для вдосконалення готовності країни до війни.

Нагадаємо, нещодавно іноземні медіа писали, що у КНДР погрожують Південній Кореї у разі будь-яких провокацій. За словами сестри лідера Північної Кореї, "запобіжник вже спущено".

Також 5 грудня повідомляли, що КНДР обстріляли акваторію південнокорейського острова та випустила близько 200 артилерійських снарядів. Військові Південної Кореї назвали такі дії провокацією.