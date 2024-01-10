Для війни проти України: Іран розробив для РФ новий "вибуховий" дрон, — Sky News

За даними журналістів, "кілька одиниць" спеціально розробленого безпілотника було запропоновано Росії в рамках угоди, вартість якої оцінюють у понад 2 млн доларів.

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Іран представив Росії свій останній безпілотний літальний апарат Shahed-107, призначений для ефективних вибухових і розвідувальних операцій. Цей безпілотник може використовуватися як засіб для нанесення ударів, зокрема щодо України. Про це повідомляє видання Sky News.

Shahed-107 було описано як "вибуховий і розвідувальний" безпілотний літальний апарат (БПЛА), можливо, оснащений технологією для пошуку дорогих цілей на полі бою, як-от британські та американські реактивні системи залпового вогню, які використовуються українськими військами.

Джерело видання також повідомило, що Росії могли бути запропоновані "кілька одиниць" спеціально розроблених безпілотних літальних апаратів у рамках угоди, вартість якої оцінюють у понад 2 мільйони доларів.

За інформацією від джерел, це свідчить про "значну роботу в галузі проектування сил", що проводиться Іраном на підтримку інтересів Росії в контексті України.

Зазначимо, що Shahed-107 належить до сімейства безпілотних літальних апаратів Shahed-101 з V-подібним оперенням.

Дрон має довжину близько 2,5 метрів і розмах крил у три метри, що дає змогу його запускати з транспортного засобу. Передбачається, що у нього буде радіус дії до 1500 кілометрів.

Імовірно, безпілотник буде обладнаний трансмітером для передачі відео. Ці розвідувальні можливості дають змогу використовувати літальний апарат для ідентифікації цілей на лінії фронту, що може бути корисним для ураження іншими безпілотниками або системами озброєння.

Нагадаємо, що 9 січня речник командування Юрій Ігнат назвав нову модель дрона-камікадзе з реактивним двигуном мініатюрною крилатою ракетою і підкреслив, що на сьогодні немає підтвердження інформації про знищення Shahed-238 в Україні.

8 січня повідомлялося, що на території України нібито був збитий перший безпілотник Shahed-238 з реактивним двигуном. Ворожий дрон долетів до середини країни. Він рухався зі швидкістю понад 500 кілометрів на годину.