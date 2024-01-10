Складнощі з англійською: Тайвань помилково заявив про можливий авіаудар Китаю, — AP

У китайському МЗС закликали владу Тайваню "не сіяти паніку" навколо запуску поблизу острова китайської ракети-носія із супутником.

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Міністерство оборони Тайваню 9 січня помилково повідомило своїм громадянам про запуск Китаєм не супутника, а ракети, попередивши їх про можливий авіанальот. Військові пізніше повідомили, що помилка сталася через неправильний переклад з англійської мови, оскільки населенню було надіслано на мобільні телефони двомовне попередження. Про це повідомляє Associated Press.

Оборонне відомство Тайваню опублікувало заяву, в якій вибачилося перед населенням за неправильний переклад на англійську мову й уточнило, що Китай запустив ракету із супутником, а не бойову ракету. У міністерстві заявили, що китайська ракета пролетіла над південним Тайванем на великій висоті.

Ажіотаж з приводу запуску китайської ракети був викликаний на тлі майбутніх президентських і парламентських виборів на Тайвані, які мають стартувати 13 січня в суботу. Сигнал тривоги пролунав у розпал міжнародної пресконференція міністра закордонних справ Тайваню Джозефа Ву. Утім, політик уточнив, що це був запуск супутника, і попросив журналістів не хвилюватися і продовжити пресконференцію.

"Ми повинні залишатися відповідальними та залишатися стриманими, щоб запобігти конфлікту між Тайванем і Китаєм", — заявив він.

Китай просить не сіяти паніку

Тим часом офіційний представник МЗС КНР Мао Нін 10 січня заявила, що влада Тайваню навмисно сіє паніку довкола запуску поблизу острова китайської ракети-носія із супутником.

"Яку мету переслідували в Демократичній прогресивній партії (ДПП) Тайваню, вводячи громадськість в оману і сіючи паніку? Я думаю, всім зрозуміло", — зазначила вона.

Також дипломат закликала США "припинити підтримувати будь-які офіційні контакти з Тайванем" і втручатися в перебіг майбутніх виборів на острові.

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Нагадаємо, оглядачі The War Zone повідомили 9 січня, що Китай напередодні виборів у Тайвані почав запускати над островом висотні повітряні кулі. Тайбей з цього приводу заявив, що це несе загрозу для міжнародної авіації в регіоні і є формою психологічної гри.