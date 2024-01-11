Великі ризики. Як скорочення Сил спецоперацій США вплине на війни майбутнього

Суперечки про скорочення Сил спеціальних операцій символізують проблеми в усьому відомстві. Плани скоротити підрозділи інформаційно-психологічних операцій можуть призвести до великих ризиків в умовах великої війни.

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Структура армії США зараз зазнає значних змін, стикаючись із двома серйозними проблемами.

По-перше — труднощі з набором особового складу призвели до скорочення чисельності військовослужбовців у період з 2021 по 2024 рік приблизно на 30 тисяч осіб.

По-друге — армія намагається модернізувати структуру та потенціал своїх сил, щоб протистояти викликам з боку збройних сил Китаю. Для цього керівництво вирішило зосередитися на можливостях, найбільш "актуальних для великомасштабних бойових операцій". У результаті керівництво армії вирішило скоротити на 3 тисячі осіб сили спеціальних операцій, які, на його думку, насамперед призначені для боротьби з повстанцями і тероризмом.

Фокус переклав статтю Коула Лівератоса про те, як скорочення ССО США вплине на майбутні бойові операції.

Скорочуючи сили спеціальних операцій, армія ухвалює спірне, але виправдане рішення оптимізувати свої сили для менш вірогідної, але потенційно більш катастрофічної можливості великомасштабної війни з рівним противником. Це рішення ослаблює здатність об'єднаних сил брати участь у протистояннях іррегулярних війнах, які історично відбуваються частіше, ніж звичайні війни, і будуть критично важливим компонентом будь-якого великомасштабного конфлікту.

Командування ССО вирішило скоротити сили підтримки, як-от розвідка і логістика, а також підрозділи з цивільних справ і психологічних операцій Фото: DVIDS

Командуванню ССО було надано право вирішувати, які частини формування ліквідувати, і воно вирішило скоротити сили підтримки, як-от розвідка і логістика, а також підрозділи з цивільних справ і психологічних операцій. Ці сили є одними з найменших, але найбільш затребуваних підрозділів у спеціальних операціях. Командування помилувало рейнджерів, авіацію, спецназ та інші підрозділи спеціального призначення. При цьому Командування ССО пустило під ніж саме підрозділи, пов'язані з аналізом і впливом на сучасному полі бою.

Результатом цих каскадних рішень є скорочення можливостей армії, які не тільки критично важливі для конкуренції з Китаєм та іншими стратегічними суперниками, а й часто найефективніші під час великомасштабних бойових дій. Ці рішення можуть справити руйнівний вплив на армію і об'єднані сили, знизивши здатність збройних сил впливати на населення, суперників і супротивників у той час, коли операції інформаційного впливу набувають дедалі більшого значення.

Скорочення чисельності підрозділів зі зв'язків із громадськістю та психологічних операцій може мати сенс на папері, але цей крок негативно позначиться на можливостях армії в конфліктах, у яких Сполучені Штати, найімовірніше, братимуть участь. Оскільки сучасні протистояння та іррегулярні війни розвиваються, створюючи дедалі більше можливостей для проведення операцій впливу за допомогою інформаційних технологій, навички та інструменти, необхідні для ефективного ведення іррегулярних війн, повинні розвиватися відповідними темпами. Підрозділи, що володіють необхідними навичками, не тільки скорочуються, а й уже стали однією з найменших складових ССО, оскільки за останні два десятиліття вони не зазнали такого ж зростання, як інші сили спеціальних операцій.

Аналіз чисельності сил спеціальних операцій після 2001 року

Статистика, яку часто наводять, про те, що сили спеціальних операцій подвоїлися після 2001 року, не відповідає дійсності (хоча з моменту створення в 1987 році командування збільшилося майже вдвічі). На основі аналізу звіту Defense Manpower Reporting, документів з обґрунтування бюджету, підготовлених фінансовим інспектором Міністерства оборони, а також додаткових джерел, як-от заяви щодо обійманих посад та слухання в Конгресі, загальне зростання військового та цивільного персоналу Командування спеціальних операцій США з 2001 до 2022 року становило скромні 58,4 %. Якщо враховувати тільки військовий персонал, то за той самий період Командування спеціальних операцій США зросло на 52,6 %, що підтверджується звітами Управління урядової звітності. З усіх компонентів командування армійський компонент поповнився найбільшою кількістю військовослужбовців (близько 10 тисяч осіб), але його зростання було найменшим (37,4 %). Командування спеціальних бойових дій ВМС зросло на 67,4 %, тобто близько 4 тисяч військових посад; Командування спеціальних операцій ВПС збільшилося на 60,5 %, тобто на 6 тисяч військових посад; а Командування спеціальних операцій морської піхоти було створене 2006 року і відтоді поповнилося приблизно 3500 військовослужбовцями.

Армія (зелений), Повітряні сили (блакитний), ВМС (темно-синій) і морпіхи (червоний)

Однією зі значних змін на тлі загального зростання стало зміщення уваги з резервних компонентів на дієві. У 2001 році майже 30% усіх сил спеціальних операцій перебували в резерві. Але в міру розвитку спеціальних операцій кількість місць для резервістів скоротилася на 5 тисяч. Це означає, що нині в резерві перебуває менше 10% сил спеціальних операцій. Для армійських спецоперацій зрушення було ще більш значним. У 2001 році понад 41% їхніх посадових осіб перебували в резервному компоненті. До 2022 року це число скоротиться до 12%. За цей самий час чисельність військовослужбовців у резерві збільшилася більш ніж удвічі – з 15 тисяч у 2001 році до більш як 31 тисячі у 2022 році.

Резерв Сил спецоперацій США

Як видно з діаграм, найбільш значущі зміни відбулися 2006 року, коли ССО вивели з-під свого командування майже 10 тисяч резервних посад. Ці посади були передані командуванню цивільних і психологічних операцій сухопутних військ США – тим самим двом підрозділам, які тепер планується ще більше скоротити. Втрату резервістів в основному компенсували за рахунок військовослужбовців, які проходять дійсну службу в різних підрозділах Командування спеціальних операцій сухопутних військ. У період зростання чисельність особового складу підрозділів з цивільних питань і психологічних операцій поповнилася більш ніж на тисячу осіб. Додаткові 12 з гаком тисяч місць дісталися так званим "спусковим гачкам" (trigger-pullers) – так називають солдатів, які очолюють рейди і бойові операції. До таких сил, захищених від поточних скорочень, належать полк рейнджерів, армійська авіація спеціальних операцій, спецназ і підрозділи спеціального призначення. У 2001 році військовослужбовці підрозділів із цивільних питань і психологічних операцій становили близько 20 % Командування спеціальних операцій США і 33 % Командування спеціальних операцій сухопутних військ. До 2022 року їх буде менше 10% у Командуванні спеціальних операцій США і 15% в армійському компоненті.

Керівники спеціальних операцій зі зрозумілих причин не хочуть скорочувати структуру сил. Але після зростання за останні 20 років обов'язкові для армії скорочення становлять менше ніж 5% військовослужбовців у Командуванні спеціальних операцій США і менше ніж 9% у Командуванні спеціальних операцій сухопутних військ. Велику заклопотаність викликає не кількість скорочуваного персоналу, а те, як скорочення конкретних підрозділів обмежить здатність армії діяти в ключовому інформаційному середовищі під час протистоянь і конфліктів.

Розвиток інформаційного поля бою

Війни в Україні та Газі демонструють величезний ефект операцій інформаційного впливу в підтримці військових операцій і формуванні глобальної думки про конфлікти. У російсько-українській війні такі операції переконали близько 17 тисяч російських військовослужбовців дезертирувати з армії, підірвавши волю російських бійців. У війні між Ізраїлем і ХАМАСом інформаційні кампанії, що використовують як правдивий контент, так і дезінформацію, підтримували військові операції і впливали на світову і внутрішню громадську думку про конфлікт. Інформаційні кампанії використовують штучний інтелект для нагнітання туману війни шляхом змішування реального і вигаданого та посилення соціальних і політичних розколів за допомогою дезінформації. Хоча нові технології можуть зробити ці кампанії ефективнішими, вони не замінять необхідності в навченому персоналі для їхнього планування та проведення.

У російсько-українській війні інформаційні операції переконали близько 17 тисяч російських військовослужбовців дезертирувати з армії Фото: DW

Командувачі бойовими діями визнають дедалі більшу важливість операцій з інформаційного впливу в межах своїх кампаній, але в збройних силах США бракує персоналу, що спеціалізується на цих операціях, щоб задовольнити потреби командування. Міністерства оборони і армія дали зрозуміти, що інформація має вирішальне значення для всієї діяльності військових, опублікувавши нещодавно стратегію і доктрину, присвячені інформації. У той час як ВПС, ВМС, армія і корпус морської піхоти створили нові оперативні підрозділи, що займаються всіма аспектами інформаційних операцій, армія готова скоротити два своїх підрозділи, які в основному займаються аналізом і впливом на полі бою.

Оптимізація для сучасного протистояння і конфліктів

У разі великого конфлікту сили спеціальних операцій мають унікальні можливості, які можуть надати підтримку об'єднаним силам. Сили спеціальних операцій також можуть сприяти досягненню стратегічних цілей іншими способами, організовуючи і навчаючи партизанські сили, діючи через посередників і ведучи психологічну війну. Водночас сили спеціальних операцій відіграють найважливішу роль у боротьбі з тероризмом і реагуванні на кризи, які нікуди не подінуться.

Не чекаючи великомасштабного конфлікту, ССО можуть забезпечити постійну присутність в іноземних державах за допомогою іррегулярних кампаній і формувати стратегічні результати за допомогою того, що в недавній доповіді названо "стратегічними зривами". У цій доповіді описуються п'ять категорій кампаній, що проводяться силами спеціальних операцій: надання іноземним суб'єктам можливості протистояти своєму уряду або окупаційній владі; нарощування потенціалу іноземних сил безпеки для підтримки їхньої діяльності проти внутрішніх або зовнішніх загроз; використання інформації та дій для впливу на переконання й поведінку іноземної аудиторії; отримання стратегічно важливої інформації для розуміння оперативної обстановки; а також операції, спрямовані проти ключових посадових осіб, обладнання або інфраструктури в іноземних державах.

У разі великого конфлікту сили спеціальних операцій мають унікальні можливості, які можуть надати підтримку об'єднаним силам Фото: DVIDS

Однак структура ССО не однаково підготовлена для кожного з цих типів операцій. За останні два десятиліття ССО були оптимізовані для виконання короткострокових завдань із боротьби з тероризмом і реагування на кризи. Меншою мірою сили спеціальних операцій створювалися для навчання і підтримки партнерських збройних сил (часто для проведення короткострокових контртерористичних місій). На додаток до зростання сил спеціальних операцій армія створила додаткові сили і засоби, націлені на підтримку партнерських сил. У шести бригадах Командування сприяння силам безпеки наразі служать тисячі солдатів, які консультують і підтримують операції з регулярними силами партнерів і союзників. Таким чином, сили спеціальних операцій, поряд з іншими армійськими підрозділами, сконцентрувалися на цілевказуванні та підтримці партнерських збройних сил.

ССО набагато гірше підготовлені до операцій, спрямованих на глибше вивчення чутливого середовища, здійснення впливу на іноземних гравців і сприяння рухам опору. Хоча необхідні навички для різних типів місій перетинаються, контртерористичні та консультаційні місії вимагають інших можливостей і, зрештою, іншої структури сил, ніж кампанії, у центрі яких стоїть боротьба за вплив із конкуруючою державою. Перша місія вимагає найвищого рівня тактичної майстерності і, можливо, знання мов для порозуміння з партнерами. Друга передбачає навички розуміння соціальної, економічної, політичної динаміки та динаміки безпеки в інших країнах і визначення того, як обмежені військові ресурси можуть бути ефективно використані в цих умовах для просування національних інтересів США, якщо вони збігаються з інтересами партнерів. Такі кампанії вимагають цілої низки тактичних, когнітивних, соціальних і лінгвістичних навичок, які не розвинені у підрозділів, орієнтованих на силу, а не на вплив.

Наприклад, у нещодавньому звіті Державного контрольного управління було встановлено, що більшість армійських підрозділів спеціального призначення, які потребують знання іноземних мов, не досягли елементарних показників з володіння ними. Нерозумно очікувати, що кожен учасник спеціальних операцій досягне просунутого рівня володіння мовою. Однак дискусії про роль мови в спеціальних операціях є вельми пізнавальними, оскільки це відчутний показник, який є корисним непрямим індикатором інших когнітивних і соціальних навичок, що знадобляться для проведення іррегулярних кампаній, як їх уособлює й описує Командування спеціальних операцій США. Для ефективного проведення кампаній у таких політично складних умовах, як М'янма і Венесуела, знадобляться не тільки 17,6 годин мовної підготовки на рік, які проходять сили спеціальних операцій армії (і 6,2 години на рік для сил спеціальних операцій морської піхоти). Необхідно набагато більше уваги до не тактичних навичок, які, згідно з фактами, наразі не є пріоритетними в підрозділах спеціальних операцій.

Суперечки про скорочення сил спеціальних операцій символізують проблеми в усьому відомстві Фото: DVIDS

Однією з найменш пріоритетних місій у спеціальних операціях з погляду ресурсів, як-от фінансування і персонал, є операції інформаційного впливу. Стратегічна конкуренція дедалі частіше ведеться через цифрові платформи і соціальні мережі за допомогою інформаційних кампаній. Ця тенденція, ймовірно, посилиться з розвитком технологій діпфейків і генеративного штучного інтелекту. Поки такі країни, як Китай і Росія, вкладають безпрецедентні кошти в дезінформацію і кампанії впливу, американські військові нез'ясовним чином рухаються в протилежному напрямку, пропонуючи скоротити витрати на психологічні операції і цивільні справи.

Скорочення цих можливостей може виявитися згубним і для великомасштабних бойових операцій. Історично склалося так, що цивільні справи відіграють найважливішу роль у розумінні командирами соціальної та політичної обстановки під час бойових дій, а також у закріпленні завоювань і зміцненні стабільності після великих операцій. Психологічні операції довели свою неоціненну роль у підтримці військової дезінформації та в підриві волі ворожих комбатантів і переконанні їх здатися або дезертирувати. Через низький потенціал психологічних операцій і небажання ризикувати під час проведення операцій інформаційного впливу американським військовим буде складно повторити успіх українських операцій впливу, які переконали тисячі російських солдатів припинити бойові дії. Тому подальше скорочення потенціалу в галузі цивільних справ і психологічних операцій є великим ризиком для великомасштабних бойових операцій, а також для протистоянь і іррегулярних воєн.

Звісно, щоб подальші інвестиції окупилися, силам психологічних операцій і цивільних справ належить вирішити безліч проблем у своїх лавах. Підрозділи психологічних операцій, які перебувають на дійсній службі, опинилися серед тих, хто не досяг цілей зі знання мови, що неприпустимо для "головних агентів впливу" армії. Протягом останніх кількох років командири батальйонів психологічних операцій неодноразово ухилялися від командування групами, що є ще однією тривожною ознакою. Але положення психологічних операцій і цивільних справ у самому низу ієрархії спеціальних операцій поглиблює брак ресурсів і розчарування, які породжують подібні проблеми. Оскільки полковників і генералів мало, професійне зростання офіцерів у цих підрозділах вкрай обмежене. Вимоги, тісніше пов'язані з іншими видами спеціальних операцій, такими як повітряно-десантні операції, стають пріоритетними порівняно з навчанням, що могло б поліпшити навички, пов'язані з впливом, наприклад, навчання мови або аналізу соціальних мереж.

Спеціальним операціям і армії вже не вистачає можливостей і потенціалу для розвитку здібностей, пов'язаних із впливом, які важливі для конкуренції та конфліктів у цифрову епоху. Замість того, щоб скорочувати їх ще більше, армія має вкладати кошти в усунення цієї критичної прогалини.

На кону не тільки сили спеціальних операцій

Суперечки про скорочення сил спеціальних операцій символізують проблеми в усьому відомстві. Армія не змогла збалансувати свої зусилля зі зміни оперативних формувань і спроможностей з укоріненими інституційними структурами, які стали занадто вузькоспеціалізованими. Наприклад, армія створила нові оперативні формування, як-от багатодоменні оперативні групи та загони інформаційної переваги на театрі воєнних дій. Зусилля із забезпечення інформаційної переваги в Індо-Тихоокеанському регіоні містять сили психологічних операцій, і в цей час ними керує полковник психологічних операцій. Але якщо заплановані зміни в ССО здійсняться, то в майбутньому такі зусилля будуть практично неможливими за значно меншої кількості сил психологічних операцій і майже повної відсутності полковників психологічних операцій.

Плани командування спеціальних операцій армії щодо скорочення підрозділів підтримки спеціальних операцій, цивільних справ і психологічних операцій зроблять армію гірше підготовленою до сучасного протистояння і створять більші ризики для об'єднаних сил у великомасштабних бойових діях.

Про автора

Коул Лівератос – армійський стратег і колишній офіцер психологічних операцій. Має ступінь доктора в галузі міжнародних відносин, автор книги про розвиток американських сил спеціальних операцій і стратегії в нерегулярних війнах. Наразі він є науковим співробітником Ради з міжнародних відносин, що вивчає питання на стику нових технологій і національної безпеки.

Висловлені погляди належать автору і не відображають офіційну політику або позицію армії США, Міністерства оборони або будь-якого іншого відомства чи агентства уряду США.