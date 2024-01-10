"Неприємні сюрпризи": експерт розповів, на якому місті Донбасу зосередиться РФ (відео)

За словами майора запасу НГУ Олексія Гетьмана, окупантам важливо взяти під свій контроль одну з панівних висот сходу України. Попередні спроби наступу провалилися.

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Російські окупанти мають намір далі продовжувати наступ на Донбасі і наступним пріоритетним напрямком може стати Вугледар. Про це заявив майор запасу Національної гвардії України (НГУ) Олексій Гетьман у коментарі "Еспресо.TV" 10 січня.

За його словами, завдання противника взяти під свій контроль ще одне місто в Донецькій області пов'язане з тим, що Вугледар — панівна висота. Звідти можна вести спостереження за суперником.

У зв'язку з цим ЗС РФ перекинули на цей напрямок велику кількість техніки.

"Атакувати Вугледар окупанти планували й раніше, у них були невдалі спроби. Зараз з півночі від Вугледара, з півдня від Мар'їнки вони намагаються просунутися, щоб вийти збоку і якимось чином захопити Вугледар. Для них це дуже важливе місто, яке знаходиться на панівній висоті. А значить, це логістично нові можливості для росіян і висота, з якої можна вести спостереження і більш вдалий артилерійський вогонь", — заявив Олексій Гетьман.

Майор запасу НГУ розповів, на якому місті Донбасу зосередиться РФ найближчим часом Фото: DeepStateMAP Майор запасу НГУ розповів, на якому місті Донбасу зосередиться РФ найближчим часом Фото: DeepStateMAP

Окремо майор запасу НГУ розповів, на яких напрямках росіяни можуть проявляти себе активно найближчим часом. Вони не зможуть вести наступальні дії однакової потужності по всій лінії фронту, проте варто пильнувати за Вугледарським і Куп'янським напрямками. Також буде активно біля Авдіївки, Часового Яру, Костянтинівки та Мар'їнки, з якої й вестиметься штурм у бік Вугледара.

Чи зможуть цей план здійснити ЗС РФ — покаже час, продовжує майор запасу, однак їм буде дуже складно це зробити.

"Недарма наше військове керівництво приїжджало на Куп'янський напрямок. Було анонсовано, що там будуть певні неприємні сюрпризи для росіян. Можливо, саме тому туди приїжджали командувачі, начальник Штабу та міністр оборони", — підсумував Олексій Гетьман.

Нагадаємо, 9 січня повідомлялося, що РФ хоче накопичити 60 тисяч осіб для наступу на Авдіївку. За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, у районі Авдіївки зараз перебуває від 40 до 45 тисяч ворожих військових, а для поповнення резервів необхідно близько місяця.