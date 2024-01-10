"Є точні дані": ГУР збирає докази постачання ракет КНДР до РФ, — Скібіцький

За словами представника розвідки Вадима Скібіцького, у ГУР є відомості щодо того, як, якими маршрутами імпортували боєприпаси, де їх зберігали і як постачали на передову в Україну.

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Заступник начальника Головного управління розвідки МО України Вадим Скібіцький розповів, що станом на сьогодні Україна поки що збирає доказову базу щодо застосування РФ ракет, поставлених із Північної Кореї. Про це повідомляється в подкасті "УП" "(не)Безпечна країна".

За словами Скібіцького, є дані про постачання ракет КНДР, також є відомості про постачання боєприпасів.

Представник ГУР уточнив, що зараз багато говорять про балістичні ракети, РФ зацікавлена в їх отриманні, оскільки "Іскандерів" власного виробництва не вистачає.

"Ми дуже активно працюємо над тим, щоб знайти докази. Пам'ятаєте, як ми працювали у 2017-2018 роках. Україна тоді звернулася до Міжнародного суду в Гаазі, в ООН", — сказав він, пояснивши, що не можна звернутися до Міжнародного суду і заявити, що ЗМІ опублікували дані про запуск ракет. Тому Україна поки що не поспішатиме.

"Ми над цим питанням працюємо і якщо вони є, то це однозначно проявиться", — уточнив він.

Наразі не зібрано детальних відомостей про постачання північнокорейських артилерійських снарядів до Росії. Водночас відомо, що у РФ виконали оборонне замовлення у 2023 році. Скібіцький також зазначив, що РФ протягом року випускає 2 млн боєприпасів калібру 122-мм і 152-мм.

Водночас торік у РФ все ж спостерігався дефіцит у цій частині — на рівні 0,5 млн снарядів. Спочатку снаряди, яких бракувало, заповнювали завдяки постачанню із Білорусі, Ірану, а згодом — із КНДР.

У ГУР є дані щодо того, як і якими маршрутами імпортувалися боєприпаси, де вони зберігалися і як поставлялися на передову в Україну.

За інформацією представника розвідки, у планах РФ на 2024 рік — наростити виробництво боєприпасів. Водночас російська військова промисловість зіткнеться зі складнощами: виробничі потужності, персонал, що працює на заводах ВПК, і складові компоненти снарядів.

Нагадаємо, що постпред РФ в ООН Василь Небесна заявив, що США тиражують фейки про застосування ракет КНДР в Україні.

Також повідомлялося, що в харківській прокуратурі пояснили походження ракети, яка атакувала Харків. Уламки знайденого боєприпасу схожі на російський "Іскандер". Але конструкція відрізняється.