Боротьба проти "русского мира": партизани дісталися Сибіру та інших регіонів РФ

В українському підпіллі заявили, що не раз отримували повідомлення про бажання допомогти з різних регіонів Росії. Тепер у партизанів більше центрів на території країни-агресора.

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Група партизанів "АТЕШ" заявила, що відкрила нові осередки в кількох регіонах Російської Федерації. Про це підпілля повідомило в Telegram.

Рух заявив про розширення. За словами партизан, вони відкрили автономні центри в:

Ічкерії (Чечня),

Калінінграді,

Бурятії,

Тиві,

Інгушетії,

Дагестані.

Крім того, як сказано в повідомленні, також осередки діють у Сибіру і Татарстані.

"Ми дедалі частіше отримували повідомлення про бажання допомогти з різних регіонів рф, зокрема з перерахованих вище. Ці території вкрай сильно відрізняються культурно, мають свої традиції, діалекти і мови, відмінні від тих, які нав'язує Москва", — сказано в повідомленні.

За словами партизанів, група "АТЕШ" допоможе людям, які живуть у регіонах РФ, почати боротьбу проти "русского міра", повернути свободу і зупинити безглузду війну проти України.

Також опубліковано карту, на якій можна побачити, де діють центри "АТЕШ".

АТЕШ у Росії Фото: Telegram/Атеш

Раніше повідомлялося, що "Атеш" виявив базу ЗС РФ у несподіваній локації. На території бази ворога було розміщено до п'яти одиниць КамАЗів для перевезення особового складу та боєкомплекту, машина зв'язку "ГАЗ-66" і УАЗик, розповіли в українському підпіллі.

Крім того, партизани повідомляли, що ЗС РФ готуються до оборони Криму. Російські окупанти серйозно сприймають можливість українських військових підійти до півострова. Однак ворогу не допоможуть жодні оборонні споруди.