Вовча зграя: США мають намір нарощувати кількість субмарин у Тихоокеанському регіоні

Реалізація ініціативи Wolfpack, пояснив адмірал ВМС США Деріл Кодл, дасть змогу ефективно розгортати необхідну кількість підводних човнів у регіоні в разі потенційних загроз із боку РФ і Китаю.

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Командувач флоту США адмірал Деріл Кодл заявив, що Військово-морські сили планують розширити ініціативу Wolfpack (Вовча зграя) з розгортання підводних човнів в Індо-Тихоокеанському регіоні, щоб посилити спроможність ВМС реагувати на виклики, які виходять від Росії та Китаю. Про це 11 січня повідомили в Naval News.

Адмірал навів аналогію з підводною війною часів Другої світової, зазначивши, що Wolfpack є однією з багатьох ініціатив, що вживаються ВМС в рамках "Єдиної атлантичної концепції" (One Atlantic). Вона дає змогу ВМС безперервно надавати сертифіковані боєготові сили, які можуть з легкістю маневрувати через зони дії EUCOM (Європейське командування збройних сил США) і NORTHCOM (Північне командування збройних сил США), щоб максимально підвищити свою ефективність.

"Вовча зграя" — це слово, яке адмірал Г'юстон придумав для опису того, як ми вели підводну війну під час Другої світової війни. Ідея в тому, що якщо у вас є група кораблів, то вони могли б зв'язуватися один з одним під час переслідування цілей, що перевершують їх за швидкістю. І ми могли б більш ефективно об'єднати підводні човни, щоб завдати реальної шкоди", — пояснив Кодл.

Оглядачі уточнили, що на відміну від принципу епохи Другої світової в сьогоднішній "Вовчій зграї" розгорнуті підводні човни мають рівень готовності та сертифікації "бойова готовність". Ці субмарини потім враховуються у складі сил реагування на надзвичайні ситуації, які можуть швидко бути розгорнуті в разі потреби.

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"Я можу в найкоротші терміни перекинути цей підводний човен у потрібну точку, яка може бути узгоджена між командувачем EUCOM і командувачем NORTHCOM для реагування на дії російських сил за межами району", — зазначив адмірал, додавши, що концепцію One Atlantic тепер буде розширено до Тихого океану.

Нагадаємо, на думку експертів The Wall Street Journal, можливості підводного виявлення китайських підводних човнів змінили баланс сил у конкурентному протистоянні з підводним флотом США. Таким чином це може означати закінчення ери домінування американців у підводному протистоянні.